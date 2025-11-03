La familia y amigos de Jaime Esteban Morenos Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, despidieron al joven con una misa y una emotiva calle de honor en la Parroquia Cristo Rey, en el norte de Bogotá, tras su muerte ocurrida el 31 de octubre. Las exequias se realizaron este lunes 3 de noviembre; la velación había comenzado el domingo en la Funeraria Gaviria y el sepelio quedó programado en el Cementerio Jardines de Paz.

Los hechos se registraron poco después de las 3:00 a. m. del 31 de octubre, cuando, según testimonios y videos de seguridad citados por las autoridades, Moreno y un amigo salieron de una discoteca en la zona de la avenida Caracas con calle 63 y fueron interceptados por un grupo de personas disfrazadas. La agresión se produjo en la vía pública, el joven fue derribado y recibió múltiples golpes y patadas antes de perder la vida. Las imágenes del ataque circularon en redes sociales.

Su familia vivió con gran dolor ese momento. | Foto: Noticias Caracol

Su hermano y su tío estuvieron entre quienes llevaron el ataúd al interior de la parroquia. Videos difundidos en redes muestran a cientos de personas presentes en el homenaje y la manifestación de apoyo a los familiares.

Según el abogado de la familia, Camilo Rincón, quien habló con SEMANA, la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo como consecuencia de los golpes y puntapiés que recibió en la cabeza y el tórax. El diagnóstico forense y la versión de la defensa de la familia coinciden en que las lesiones fueron contundentes y desproporcionadas.

Tras el homicidio, las autoridades detuvieron a varias personas en las inmediaciones del lugar. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los presuntos autores materiales del ataque. La Fiscalía informó que avanza la investigación para establecer los roles y la responsabilidad penal de los involucrados.

El abogado de la familia también explicó que, según la reconstrucción que manejan, hubo una discrepancia verbal dentro del establecimiento y que, al salir, los agresores persiguieron a Jaime Esteban y a su acompañante.

La Universidad de los Andes expresó su consternación por la muerte del estudiante y aseguró que activó protocolos de acompañamiento emocional para la comunidad académica; además, dijo que colaborará con las autoridades en las investigaciones.