La Universidad de los Andes emitió este sábado, primero de noviembre, un comunicado en el expresó que “lamenta profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación”.

La institución agregó: “Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”.

Dentro del pronunciamiento, la universidad manifestó: “Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes”. Y reafirmó su disposición “para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Comunicado de la Universidad de los Andes



¿Qué ocurrió con el estudiante?

El joven de 20 años cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes. Moreno habría salido la noche del jueves 30 de octubre a una celebración de Halloween en la zona de Chapinero, Bogotá.

Posteriormente, fue atacado por un grupo de personas que lo persiguieron varias cuadras. Según la información disponible hasta el momento, el joven recibió múltiples golpes de puños y patadas, incluidas en la cabeza.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E de Bogotá informó que el joven ingresó el 31 de octubre con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. Fue trasladado al Hospital Simón Bolívar al servicio de neurocirugía y a la unidad de cuidados intensivos, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció pese a los esfuerzos médicos.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron la captura en flagrancia de tres personas señaladas de participar en la agresión. Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres.

El joven era conocido por participar en su pregrado en proyectos académicos y grupos de programación. En ellos se destacaba por su disposición para ayudar y la disciplina en todo lo que hacía. Antes de ingresar a Los Andes, Jaime Esteban estudió en el Colegio San Viator, en el norte de Bogotá, donde fue un alumno sobresaliente.

El hecho generó conmoción en la comunidad universitaria, donde compañeros y profesores manifestaron su angustia y exigieron pronto esclarecimiento. Entre los mensajes públicos, un profesor dijo: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo”.