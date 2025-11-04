Todavía hay muchas preguntas acerca de todo lo que rodea el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció después de recibir una brutal golpiza durante la madrugada del pasado 31 de octubre.

Poco a poco se han ido conociendo más detalles de cómo habría ocurrido todo, después de que el joven saliera de una discoteca conocida como Before Club Bogotá, donde había disfrutado de una noche de fiesta junto a sus amigos.

Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con la emisora Blu Radio y contó una parte de la historia que hasta el momento no se sabía: lo que pasó en un Oxxo poco antes de la golpiza.

Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado, y su presunto agresor. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El jurista relató lo que les dijo Juan David, amigo de Jaime Esteban y quien lo acompañó hasta el último momento. Según comentó, la víctima le indicó que había tenido un problema con unas personas dentro del bar.

“Le dijo que había tenido una desavenencia verbal, un rifirrafe o algún cruce verbal dentro del establecimiento, por lo que deciden irse”, explicó.

Tras esto, pidieron un servicio de transporte por aplicación, pero nadie respondió a la solicitud y decidieron salir a caminar. Poco después, llegaron al Oxxo de la calle 64, sitio a donde arribaron los señalados agresores y, al parecer, una de las mujeres señaló a la víctima diciendo: “Es él”.

“Allí es la primera interceptación de estas cuatro personas y es el primer golpe que recibe Jaime Esteban de Juan Carlos Suárez, fue a la altura del cuello”, señaló.

Estas son las caras de los presuntos asesinos del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. | Foto: Tomada de redes sociales

En ese momento, Juan David se interpuso y cuestionó al hombre por la agresión, lo que desató un cruce de palabras. “Juan Carlos les dice: ‘Váyanse de aquí y si no los cascamos’”, indicó el abogado.

Ante esto, de acuerdo con esta versión, los dos jóvenes salieron del Oxxo y se pusieron a caminar para intentar conseguir transporte, fue entonces cuando los sujetos los alcanzaron y comenzaron a golpear brutalmente a Jaime Esteban.

“Son interceptados brutalmente por el señor Juan Carlos Suárez, quien golpea a Jaime Esteban. Ahí es donde intenta defenderlo, pero sorpresivamente llega este segundo sujeto, que hoy en día se desconoce su identidad y ubicación, y le da un golpe certero, que es cuando Jaime Esteban cae al suelo”, expresó.

Esta última parte, recordó el jurista, quedó grabada en los videos que se han conocido y que son claves dentro de las investigaciones que se están adelantando. Además, Rincón dejó en claro que la víctima no conocía a sus agresores.

“Ni compañeros, ni amigos, ni conocidos”, manifestó.