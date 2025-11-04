Before Club se pronunció por asesinato de Jaime Esteban Moreno y reveló detalle clave: “No han sido revisados”

Luego de los hechos sucedidos durante el 31 de octubre en Bogotá, en los que fue asesinado el estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno, el Club Before+, lugar en el que el joven estuvo en una fiesta con motivo de la celebración de Halloween, se pronunció a través de un comunicado en su cuenta en Instagram.

La noche del 31 de diciembre murió Jaime Esteban Moreno, tras ser fuertemente golpeado tras salir de una fiesta de Halloween. | Foto: Semana/Suministrada

Los directivos del establecimiento dejaron claro que los hechos ocurrieron fuera del local y a varias calles de distancia; sin embargo, confirmaron su compromiso para permitirle a las autoridades avanzar en la investigación y suministrar el material necesario que permita identificar a los presuntos asesinos.

“Informamos a la opinión pública que los hechos ocurrieron fuera del establecimiento, varios minutos después de que el asistente se retirara del evento en la madrugada del 31 de octubre. Según registros internos y verificación de las autoridades, el fallecimiento tuvo lugar a más de tres cuadras de la avenida Caracas, en un punto completamente ajeno al perímetro de operación de Before Club+. De manera preliminar, se ha confirmado que los presuntos responsables —quienes también asistieron al evento— ya están siendo judicializados, y desde Before Club+ reiteramos nuestra plena disposición de colaborar con las autoridades para facilitar la identificación de cualquier agresor faltante”, señalaron desde el establecimiento.

De igual forma, el comercio indició que tiene a disposición las grabaciones logradas por las cámaras de seguridad del sitio con el fin que sean consultadas y revisadas en medio de las investigaciones que se adelantan desde el momento en el que se conocieron los hechos.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento del lamentable hecho, hemos estado prestos al llamado de la Fiscalía General de la Nación, ofreciendo nuestra colaboración irrestricta para aportar los registros audiovisuales que permitan identificar plenamente a los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, estos no han sido revisados ni requeridos formalmente por los entes investigadores. Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades competentes, a través de nuestro equipo jurídico, Castañeda Jurídicos y Asociados, con el fin de esclarecer los hechos y contribuir a la justicia”, agregó el club nocturno.

Los presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno Jaramillo fueron identificados por las autoridades como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. | Foto: Reuters y Suministrada

Los representantes del establecimiento también aprovecharon para señalar la falta de transporte y la escasa presencia policial en el sector, como una de las causas que pudo haber influido en el trágico desenlace para la vida de Jaime Esteban Moreno.

“Los hechos evidencian la necesidad de revisar, con rigor técnico, las condiciones de movilidad nocturna en Bogotá. Presuntamente, la ausencia de transporte público y ausencia policial en la madrugada expuso a los involucrados a riesgos evitables. Una ciudad con vocación cultural y económica activa no puede operar bajo esquemas de movilidad restringida. Desde Before Club+ hacemos un llamado respetuoso a la Alcaldía para avanzar hacia una Bogotá 24 horas, con transporte público seguro y continuo”, enfatizaron.

Así mismo, el establecimiento lamentó lo sucedido y envió un mensaje de condolencia a los familiares del estudiante, al tiempo que hizo un llamado para no acudir a la violencia como forma para resolver las diferencias.

Estudiante de Los Andes asesinado, Jaime Esteban Moreno | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA