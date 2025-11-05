Joven que dice conocer a Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, hizo fuerte revelación: “Tenía problemas de ira”

Se conoció una fuerte revelación que involucra a Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes.

Luego de que este miércoles, 5 de noviembre, se llevara a cabo la audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio agravado contra este sujeto, quien no aceptó los cargos, una joven dijo haberlo conocido.

La revelación de la también estudiante de la misma universidad la hizo en medio de una entrevista con Noticias Caracol En Vivo, donde aseguró que ella estuvo en un viaje con Juan Carlos Suárez.

La joven reveló que en ese paseo Suárez contó que él tendría episodios de ira: “Que justamente por eso practicaba deportes de alto impacto, porque recuerdo que él decía que practicaba calistenia, que hacía barras, que incluso a veces había practicado boxeo y que por eso prefería no tomar tanto porque a veces tenía problemas con la ira, pero nunca llegamos a pensar que literalmente podía llegar a un extremo así”.

La Fiscalía adelantó la imputación de cargos por el delito de homicidio agravado y le explicó a Juan Carlos Suárez | Foto: Pantallazo audiencia

Esta mujer, quien no reveló su identidad y era compañera de estudio de Jaime Esteban Moreno, también contó que estuvo presente en esa fiesta en la madrugada de Halloween.

“La fiesta al final cambió de lugar y por eso terminó siendo en Before Club. Nosotros no conocíamos, la mayoría, de ese lugar y cuando llegamos de verdad que fue un desastre de principio a fin. Empezando porque había filas interminables para poder entrar, la gente empezó a colarse, empezaron a empujarse de formas terribles y luego, cuando ibas ingresando, ni siquiera estaban requisando, no estaban revisando los bolsos. No estaban ni siquiera confirmando los documentos de identidad, nada como en filtro de seguridad para saber que todos estábamos como bien", mencionó.

La joven aseguró que por la cantidad de personas que había en el lugar no pudo ver a Moreno ni a Suárez en esa fiesta que había sido organizada por estudiantes de su universidad.