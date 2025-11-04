Crimen de Jaime Esteban Moreno: se habla de una tercera mujer que aparece junto a Juan Carlos Suárez, señalado por este homicidio

Siguen las investigaciones tras el homicidio contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes, quien murió el pasado 1.º de noviembre tras una golpiza luego de celebrar la fiesta de Halloween.

En medio del proceso investigativo, permanece capturado Juan Carlos Suárez, mientras que otras dos mujeres que fueron detenidas junto a él en el momento de los hechos quedaron en libertad.

Sin embargo, el diario El Tiempo reveló nuevas imágenes que al parecer registran a una tercera mujer junto a Suárez momentos antes de la brutal agresión.

Según lo que se observa, esta mujer tiene el cabello negro; hasta el momento no figura en el proceso judicial que adelantan las autoridades.

De acuerdo con Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban, dio a conocer nuevos detalles y mencionó que esta mujer sería otra de las testigos claves.

Estas son las caras de Juan Carlos Suárez junto a las otras dos mujeres que fueron dejadas en libertad. | Foto: Tomada de redes sociales

“Hay además una tercera mujer que, evidentemente, no está dentro del radar del proceso. No sabemos si hacía parte del grupo o si coincidió con ellos de manera circunstancial; eso aún no lo sabemos”, indicó el abogado en el mencionado medio.

En las mismas imágenes, al otro lado de la calle, aparece la víctima junto a su amigo Juan David, quien presenció lo ocurrido. Ambos se muestran tranquilos y sin interactuar inicialmente con los presuntos agresores.

“Esto demuestra que, por la forma en la que iban caminando, no se había presentado aún ningún improperio ni altercado, lo que ratifica que fueron sorprendidos de manera violenta en la esquina de la calle 64”, mencionó Rincón.

Este miércoles, 5 de noviembre, se llevará a cabo la audiencia contra Juan Carlos Suárez, principal señalado por este homicidio, donde probablemente se le dicte una medida de aseguramiento intramural.