Revelan primera foto del otro presunto asesino de Jaime Esteban Moreno: tenía una camisa negra y unas orejas de conejo

La firma de abogados que representa a la discoteca publicó la imagen que sería clave para dar con el paradero de este sujeto.

Redacción Nación
4 de noviembre de 2025, 5:43 p. m.
Hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz es el único capturado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. El joven estudiante de la Universidad de los Andes falleció tras recibir una brutal golpiza en la madrugada del pasado viernes, 31 de octubre, en Bogotá.

Según lo que se ha podido conocer, la víctima y los agresores se encontraban en Before Club, una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero. Al parecer, allí habría surgido un problema, del que hasta el momento no se conocen los detalles, y esto habría desencadenado que minutos después golpearan a Moreno.

Además de Suárez Ortiz, en el ataque también participó otro sujeto, según los testigos y los videos que se han ido conociendo con el paso de las horas. Sin embargo, solo se ha capturado a uno de los involucrados, pero ya van apareciendo las pistas que conducen al otro presunto agresor.

Contexto: Se conoce lo que presuntos asesinos de Jaime Moreno le hicieron y dijeron en un Oxxo antes de matarlo: abogado habló y contó todo

La firma Castañeda Jurídicos y Asociados, que está representando a la discoteca, reveló la foto de quien sería el cómplice del hoy detenido. Este hombre, al parecer, fue quien le propinó una patada a Jaime Esteban, que lo habría dejado inconsciente en el suelo.

En la imagen, que fue tomada por las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, se le ve el rostro. En el registro, se observa que el presunto asesino vestía en esa oportunidad una camisa negra y unas orejas de conejo del mismo color.

En otras fotografía, se le ve caminando junto a Juan Carlos Suárez hacia la salida de la discoteca. Al parecer, esto ocurrió pocos minutos antes de que fueran al Oxxo, siguieran a la víctima y le propinaran la brutal golpiza con la que acabaron con su vida.

Por el momento, las autoridades están buscando a este hombre por el crimen del joven estudiante de 20 años.

Contexto: Before Club se pronunció por asesinato de Jaime Esteban Moreno y reveló detalle clave: “No han sido revisados”

Además de estos sujetos, hay dos mujeres que también están vinculadas al caso y que, en su momento, fueron detenidas. Sin embargo, pocas horas después fueron liberadas mientras que se avanza con las pesquisas y se esclarece cómo ocurrió todo, así como quiénes participaron.

Juan Carlos Suárez, por su parte, se encuentra detenido y en las próximas horas se realizará la audiencia para que un juez decida si lo priva de la libertad, mientras que las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes.

La familia de Jaime Esteban y sus amigos ya le dieron el último adiós, despidiéndolo en un conmovedor acto. Al tiempo, exigieron justicia para que el crimen no quede en la impunidad y los responsables paguen por lo que hicieron.

Jaime Esteban Moreno JaramilloBogotáUniversidad de los andes

Noticias Destacadas

