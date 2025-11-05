Juan Carlos Suárez, el hombre capturado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes brutalmente golpeado en las calles de Bogotá, será imputado por el delito de homicidio agravado.

Este miércoles, el ente acusador presentará al capturado ante los jueces de control de garantías con todos los elementos de prueba, que advierten cómo fue protagonista en este ataque directo a la humanidad del estudiante.

Se conocen videos de seguridad de Before Club, lugar donde se encontraba Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue asesinado en las calles de Bogotá. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/vNgoNcSBwu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2025

En las diligencias se presentarán los videos de seguridad y las declaraciones de los testigos de este brutal ataque. Los amigos de Jaime Esteban Moreno fueron los encargados de contarle a la Fiscalía las circunstancias y los detalles del crimen, incluso de señalar, sin rodeos, que el hombre con la cara pintada de rojo, fue el responsable.

“Siendo aproximadamente las 3:20 nos entrábamos junto con mi amigo Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club. Saliendo de allí, íbamos caminando hacia el Oxxo ubicado en la calle 64, cuando un sujeto masculino, el cual llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca. Mi amigo, del golpe, se cae al piso”, relató el testigo.

Sin embargo, en las imágenes y videos de seguridad, e incluso en las declaraciones de los testigos, aparece otra persona disfrazada con unas orejas de conejo y que sale junto al resto de implicados del establecimiento nocturno. De acuerdo con las versiones de los testigos, fue este quien empujó de manera violenta a Jaime Esteban Moreno y lo arrojó al piso.

“Era él, ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: ‘Yo no sé qué pasó entre ustedes dos, yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir’. El de la cara pintada de rojo nos dijo: ‘Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar’”, señala el testimonio.

El otro hombre que aparece en los videos de seguridad fue plenamente identificado por las autoridades, se espera que en las próximas horas se entregue o los investigadores a cargo del proceso lo capturen, tras conocer en detalle lo que ocurrió al interior del establecimiento nocturno y posteriormente en la calle.

Luego de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía advirtió que solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del señalado responsable, por considerar que representa un peligro para la sociedad y que tiene que estar privado de la libertad.

Universidad de los Andes rinde homenaje a Jaime Esteban Moreno, el estudiante asesinado en Bogotá. | Foto: Blu Radio