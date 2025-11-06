Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

La Fiscalía General de la Nación acabó con las especulaciones y reveló el supuesto motivo por el que habrían asesinado a Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, que falleció después de recibir una brutal golpiza en la madrugada del pasado viernes, 31 de octubre.

La fiscal del caso, en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, dio a conocer el testimonio de una persona que se encontraba en el Oxxo cuando Juan Carlos Suárez, junto a otro sujeto, llegaron y le pegaron por primera vez a la víctima.

Tras el primer golpe, una de las amigas de los señalados agresores afirmó que Moreno, según ella, estaba acosando mujeres.

“Esta persona observa cuando al Oxxo llegó un chico calvo, de tez blanca y contextura atlética (Juan Carlos Suárez) y le da un golpe (a Jaime Esteban Moreno). Las chicas comienzan a gritar al chico diciéndole: ‘Ahí tiene para que siga acosando mujeres’”, contó la funcionaria acerca de lo que dijo el testigo.

De acuerdo con esta persona, una de sus amigas se acercó hasta donde las mujeres que acompañaban a los presuntos agresores y le preguntó el motivo por el que le estaban pegando. “Le dijo que el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres”, fue la respuesta.

Tras esto, la víctima se fue del lugar y fue entonces cuando, según lo que reveló la fiscal, Juan Carlos Suárez se fue detrás y le propinó la brutal golpiza junto a su cómplice. De hecho, un punto clave es que, de acuerdo con el testigo, el hoy capturado le pidió a sus amigas que lo “alentaran” para perseguir a Moreno, lo que finalmente terminó sucediendo.

El primero en abordar a la víctima fue el hoy procesado, le propinó un puño en la cara y lo envió al suelo. Ante esto, Juan David, quien era amigo de Jaime y lo acompañaba en ese momento, intentó interponerse para que dejara de golpearlo, pero esto no fue suficiente.

Segundos después, llegó el otro involucrado y lanzó nuevamente a la víctima al suelo, enseguida entre los dos lo comenzaron a agredir y le propinaron una brutal golpiza. “Observa cómo le propinan patadas y puños en diferentes partes del cuerpo”, indicó la fiscal del caso.