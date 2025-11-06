Habla joven que estuvo en la misma fiesta que Jaime Moreno antes de que lo mataran: contó la verdad de lo que pasó en Before Club

Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó para que Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fuera brutalmente golpeado en la madrugada del viernes 31 de octubre, heridas que poco después le provocaron la muerte.

Juan Carlos Suárez es, hasta el momento, el único capturado por este crimen, aunque las autoridades están tras la pista de otro sujeto que también estaría involucrado.

Un punto clave es lo que pasó en Before Club, la discoteca en la que la víctima y los agresores se encontraban. De hecho, según los videos que se han conocido, desde allí salieron para agredir a Moreno y consumar la tragedia que ha indignado a todo el país.

Jaime Esteban Moreno, la víctima, y Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos asesinos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Juliana, una estudiante de Los Andes que estuvo esa noche en la fiesta, contó la verdad de lo que se vivió en aquella ocasión en medio de la celebración que se llevó a cabo en el establecimiento comercial.

En diálogo con la emisora Blu Radio, la joven explicó que llegó junto a sus amigos hacia las 10:30 de la noche del 30 de octubre. “Todo estuvo terrible”, aseguró. La mujer indicó que desde que llegaron había una fila muy larga, pero ellos lograron que los dejaran colar y así pudieron ingresar.

“Adentro también estaba tenaz. Cuando nosotros llegamos, ni siquiera nos pidieron documentos de identidad y ni nos requisaron, solo escanearon el ticket de la entrada”, manifestó.

La estudiante sostuvo que el aforo era mucho mayor del que podía llegar a caber en Before Club, lo que dificultó el ambiente que había dentro de la discoteca. “Todo estaba superlleno y no había cómo moverse”, relató.

Jaime Esteban Moreno y el otro implicado en su asesinato. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: @castajuridicosasociados

Además, se sumó que había muchas personas que consumieron demasiado alcohol, lo que empeoró la situación. En un punto, según contó, ella quiso salir con sus amigos, pero prácticamente les fue imposible por lo lleno que estaba y porque el personal de seguridad del sitio no lo permitió.

Todo esto, de acuerdo con el relato, provocó algunas peleas entre los asistentes. “Todos se empezaron a estresar y a gritar, lo que generó que el ambiente fuera un poco más hostil de lo que pasa en cualquier fiesta”, comentó.

“Nosotros vimos como estaban discutiendo un montón de personas. Incluso, a nosotros llegaron a gritarnos y a tratarnos superfeo. En verdad que era estresante porque ya empezaban a arrinconarte contra las paredes, hubo una chica a la que le dio un ataque de pánico, todo estaba muy complejo”, complementó.

Juliana afirmó que esa noche en ningún momento vio a Juan Carlos Suárez o a Jaime Esteban Beltrán, por lo que no sabe si pasó algo al interior de la discoteca que desencadenara la brutal golpiza.

Sin embargo, contó que, en su momento, tuvo la oportunidad de compartir con el hoy capturado por el homicidio y él le reveló que tenía problemas de ira, razón por la que evitaba tomar mucho alcohol.

Por otra parte, la estudiante dijo que se enteró de lo que había sucedido después de que se despertara junto a unas amigas en la mañana del 31 de octubre. “Se nos hizo demasiado irreal porque era una persona con la que habíamos compartido alguna vez”, manifestó.