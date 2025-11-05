Durante la imputación de cargos la Fiscalía presentó todos los elementos de prueba en contra de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, atacado en las calles de Bogotá.

Allí mismo, el ente acusador advirtió cuáles habrían sido las causas de este ataque contra el estudiante y que arrancaron en un establecimiento nocturno identificado conocido como Before Club, donde los videos de seguridad advierten cómo quien ahora aparece en la imputación de cargos (Juan Carlos Suárez) salió en busca de la víctima y lo atacó en repetidas oportunidades.

En criterio de la Fiscalía, los motivos o las causas que derivaron en este ataque son desconocidos. La fiscal a cargo del proceso advierte de un hecho de intolerancia, pero hasta el momento no es claro que provocó la arremetida criminal de quienes aparecen señalados en la investigación y en contra del estudiante de la Universidad de los Andes.

“Es aquello que es despreciable, que es vil en extremo y fútil es aquello que carece de aprecio o importancia y que para el caso se le aplica esa circunstancia al señor Juan Carlos Suárez, porque es dado de que esa acción homicida aquí se aplica ese motivo fútil, ya que el actuar fue realizado por una causa insignificante”, advirtió la Fiscalía.

Advirtió la fiscal a cargo del proceso que a pesar de no existir evidencia o claridad sobre lo que motivó el ataque, lo que sí resultó contundente fue la arremetida violenta en contra de la víctima y que quedó en los videos de seguridad, además las declaraciones de los testigos que de manera presencial observaron los golpes en contra del estudiante.

“Esa causa que se desconoce, razón por la cual no se debía dar ese resultado que fue la muerte de Jaime Esteban Moreno, porque de igual manera existió una desproporción y fueron esas agresiones que recibió la víctima que le ocasionaron la muerte”, dijo la fiscal del caso.

La imputación fue compleja luego de algunos reparos presentados por las víctimas y la defensa del procesado, respecto a los agravantes del delito imputado. La fiscal del caso señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar del asesinato de Jaime Esteban Moreno y que advierten la responsabilidad del ahora imputado, Juan Carlos Suárez.

“Un sujeto, quien posteriormente se identificó como Juan Carlos Suárez Ortiz, para este momento presentaba su rostro pintado de rojo y negro, no portaba camisa y tenía un pantalón de color negro, fue quien propinó un puño en la espalda a la víctima, lo golpeó de tal manera que la víctima cayó al piso”, dijo la Fiscalía.

