El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

La mujer fue capturada junto con el hombre que terminó judicializado por la Fiscalía.

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

4 de noviembre de 2025, 9:16 p. m.
Los videos de seguridad fueron determinantes en la judicialización de los implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que fue brutalmente atacado en el sector de Chapinero, en Bogotá, el pasado 1 de noviembre.

En esos videos se observan los instantes previos y posteriores del ataque, incluso, al revisarlos en detalle, se encuentran aspectos que llaman la atención de los investigadores a cargo de este proceso. Un gesto de una mujer advierte un asunto por verificar.

En las imágenes de seguridad se observa cómo de manera seguida quienes luego fueron identificados como presuntos responsables del ataque, aparecen en los videos y una mujer se detiene para hacer un gesto con su mano, lo que aparenta el acto de apuntar con un arma, y en cuestión de segundos aparece en escena el hombre capturado.

La Fiscalía también recaudó los testimonios de quienes se encontraban en el establecimiento nocturno donde arrancó la persecución en contra de Jaime Esteban Moreno, luego un testigo presente durante el ataque directo al estudiante de la Universidad de los Andes, un amigo de la víctima reveló los detalles del ataque.

“Siendo aproximadamente las 3:20 nos entrábamos junto con mi amigo Jaime Esteban Moreno en la discoteca Before Club. Saliendo de allí, íbamos caminando hacia el Oxxo ubicado en la calle 64, cuando un sujeto masculino, el cual llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro, le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca. Mi amigo, del golpe, se cae al piso”, relató el testigo.

Contexto: Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

El video, en el que aparece la imagen con el extraño gesto de la mujer, hace parte de las pruebas que fueron recuperadas en el establecimiento nocturno y que advierte cómo después de salir Jaime Moreno, los responsables lo persiguieron y lo atacaron en dos oportunidades, la última de forma fatal con un tremendo empujón que lo arrojó al suelo.

“Era él, ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: ‘Yo no sé qué pasó entre ustedes dos, yo recién me veo con mi amigo y nos vamos a ir’. El de la cara pintada de rojo nos dijo: ‘Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar’”, señala el testimonio.

Los investigadores revisan en detalle los videos de seguridad y que advierten minuto a minuto lo que ocurrió ese primero de noviembre, en el sector de Chapinero, cuando el estudiante de la Universidad de los Andes salió a encontrarse con su amigo y terminó atacado por quienes ahora aparecen en el proceso.

Jaime Esteban Moreno y el otro implicado en su asesinato.
En los videos se observa a un hombre que luego, de acuerdo con los investigadores, sería el responsable del empujón que arrojó al piso de manera violenta a Moreno. Se trata de una persona que es buscada por las autoridades para que responda por las mismas conductas que fueron imputadas a quien resultó capturado en situación de flagrancia.

