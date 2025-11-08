María del Mar Pizarro se pronuncia sobre el caso Jaime Esteban Moreno: “Before Club no es propiedad de esta persona jurídica”

Colombia no sale de su asombro por el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno. El proceso judicial que se adelanta avanza a partir del material probatorio recopilado por las autoridades, con el objetivo de establecer los motivos del ataque que sufrió a pocas cuadras del bar Before Club.

En la mañana del sábado 8 de noviembre, se conoció que, tras una serie de investigaciones por parte de las autoridades de control de la ciudad, se ordenó sellar el establecimiento al encontrarse varias irregularidades sanitarias.

“En cumplimiento del marco normativo vigente, y ante la queja pública (redes sociales, videos y demás comunicaciones por parte de la comunidad), se realizó un operativo por parte de varias entidades del Distrito en un establecimiento de venta de alimentos y bebidas alcohólicas en la localidad de Chapinero. Dados los hallazgos, la situación de incidencia en salud pública fue grave, por lo cual, como autoridad sanitaria, aplicamos una medida sanitaria de seguridad consistente en la clausura temporal por incumplimiento de las normas”, señaló la Secretaría de Salud en un comunicado de prensa.

Pronunciamiento de María del Mar Pizarro

A raíz de la información, la congresista María del Mar Pizarro se pronunció a través de su cuenta de X sobre el establecimiento Before Club y su participación accionaria en el mismo.

En primer lugar, Pizarro lamentó el fallecimiento del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo y expresó su solidaridad con la familia del fallecido.

“Ante la información divulgada en distintos medios de comunicación, quiero aclarar que registré en la Cámara de Comercio una sociedad comercial de la cual soy su única accionista. Sin embargo, es importante precisar que el establecimiento de comercio donde opera la discoteca Before Club no es propiedad de esta persona jurídica”, destacó la congresista.

Comunicado a la Opinión Pública pic.twitter.com/JQnQovvJXa — Mar Pizarro (@delmarpizarro) November 8, 2025

Por otra parte, la funcionaria recalcó que la sociedad comercial de la cual es titular no tiene contratos suscritos con entidades estatales ni cuenta con establecimientos comerciales a su nombre.

“Mi sociedad no tiene contratos con el Estado ni es propietaria de ningún establecimiento de comercio. Por lo tanto, no existe ningún conflicto de interés con mi labor como legisladora. Reitero mi compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto por la justicia”, enfatizó María del Mar Pizarro.

Cooperación con las autoridades

En los últimos apartes de su comunicado, la congresista reiteró su intención de colaborar con las autoridades del país en las investigaciones que se adelantan y envió un mensaje a la ciudadanía para mantener el respeto hacia la memoria de Jaime Esteban Moreno y su familia.