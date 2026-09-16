¿A la justicia penal militar? Fracasó, nuevamente, la acusación en contra de un mayor de la Policía y dos intendentes por las “chuzadas” a Marelbys Meza

Una vez más fracasó la formalización del escrito de acusación en contra del mayor de la Policía Nacional, Duván Muñoz Hernández, y los intendentes Edwin Méndez Bautista y Hermes González Ácero por su presunta participación en las “chuzadas” a las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea.

En el desarrollo de la audiencia se puso sobre la mesa, otra vez, el debate sobre el conflicto de competencias en este expediente. Es decir, si debe ser asumido por la justicia penal militar o debe seguir en la justicia ordinaria.

En un primer momento, la jueza 40 de conocimiento de Bogotá se abstuvo de resolver dicho conflicto de competencias, lo que generó un fuerte debate jurídico, pues el delegado de la Procuraduría General manifestó la necesidad de “obtener una respuesta de fondo” frente a esta situación.

“Que caiga el que tenga que caer”: habla Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.

“¿Quién es el competente?”, se cuestionó el representante del Ministerio Público al poner de presente la necesidad de una posición del juzgado.

Por su parte, los apoderados de los policías investigados insistieron en que el caso debe ser conocido por la justicia penal militar, puesto que los hechos investigados se presentaron como “actos de servicio”.

Debido a los recursos de apelación, que deberán ser resueltos por el Tribunal Superior de Bogotá, la acusación quedó suspendida hasta que no se conozca el fallo de segunda instancia.

Las interceptaciones ilegales

En el escrito de acusación se señala que el mayor Duván Muñoz Hernández tuvo conocimiento de la falsificación de los informes que llevaron a que se interceptaran las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, vinculando los abonados a un expediente contra alias Siopas, jefe del Clan del Golfo en el sur de Colombia.

La interceptación de las líneas telefónicas buscaba obtener información sobre el paradero de la maleta que se habría extraviado en el apartamento de Laura Sarabia, quien para el momento de los hechos fungía como jefa del Gabinete de Gustavo Petro.

Dicha maleta tendría, según se dijo en un comienzo, dinero en efectivo y documentos de la Presidencia.

Por esto, será acusado por los delitos de abuso de función pública y falsedad material en documento público.

El mayor Duván Muñoz enfrenta otro proceso penal por la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza en la Casa Galán, ubicada en inmediaciones del Palacio Presidencial.

Por estos mismos hechos, recientemente fue imputada por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso Laura Sarabia.