Inició en Bogotá el Connect-Us Summit 2026, organizado por la Embajada de EE. UU. en Colombia

En la ciudad de Bogotá se está llevando a cabo un importante evento los días 17 y 18 de septiembre, se trata de la primera conferencia nacional de exbecarios colombianos de programas del gobierno de los Estados Unidos.

En Colombia hay alrededor de 67.000 exbecarios de este tipo de programas, todos financiados y apoyados por el gobierno de los Estados Unidos en diferentes campos.

Los programas han sido en múltiples áreas como el deporte, la cultura, el arte, la música, el cine, el liderazgo, la tecnología, la innovación, intercambios académicos, educativos, de servicio comunitario, entre muchos otros campos.

Encargado de negocios de la embajada, Stewart Tuttle Foto: Embajada de los Estados Unidos

Stewart Tuttle, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, aseguró que el summit invita a seguir fortaleciendo la relación entre Estados Unidos y Colombia y que los exbecarios colombianos “forman una de las bancas del taburete de la relación bilateral” entre los dos países.

“Lo que queremos lograr en esta cumbre de exbecarios es realmente enfatizar que el gobierno de Estados Unidos, el pueblo americano, ha invertido más en el capital humano colombiano a través de décadas que cualquier otro país, estamos comprometidos con la relación”, dijo Tuttle.

El objetivo principal del evento tiene que ver con que Estados Unidos está interesado en fortalecer la relación bilateral con Colombia, también desde la formación de líderes comprometidos en el país que llegan después de participar en programas del gobierno de los Estados Unidos, ya sea de intercambio allá en Estados Unidos o programas acá dentro del país.

Connect-Us Summit 2026 Foto: Embajada de Estados Unidos

El Summit nace de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos en 2026 y se celebra con la red de becarios que han participado en los programas y que se han conectado con Estados Unidos de diferentes maneras.

Entre ellos se encuentran emprendedores, líderes empresariales, líderes de organizaciones, personas en el sector de la tecnología, de la innovación, de la educación, entre otros.