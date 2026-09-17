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Senador Germán Rodríguez hizo denuncia que salpica a congresistas del petrismo: “Miren este descaro”

El congresista grabó un video y lo compartió a través de su cuenta en X.

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Redacción Confidenciales
17 de septiembre de 2026 a las 11:51 a. m.
“Son flojos. Oiga, el Pacto Histórico, ¿dónde está?, que no vino a trabajar”, dijo el senador Germán Rodríguez.
“Son flojos. Oiga, el Pacto Histórico, ¿dónde está?, que no vino a trabajar”, dijo el senador Germán Rodríguez. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @GermanRSenador

Germán Rodríguez, senador del partido Movimiento de Salvación Nacional, hizo una denuncia esta mañana de jueves, 17 de septiembre, a través de su cuenta en X.

El senador grabó un video denunciando que, mientras congresistas de otros partidos políticos ya habían llegado a la Cámara de Representantes a trabajar, los del petrismo brillaban por su ausencia en el recinto.

“Miren este descaro. Me vine a visitar a mis amigos de la Cámara de Representantes. Aquí están los del Centro Democrático, juiciositos, los del Partido Liberal... todos camellando. Vea esto. Pacto Histórico, nadie, nadie. Son flojos. Oiga, el Pacto Histórico, ¿dónde está que no vino a trabajar?”, dijo Rodríguez.