Germán Rodríguez, senador del partido Movimiento de Salvación Nacional, hizo una denuncia esta mañana de jueves, 17 de septiembre, a través de su cuenta en X.

El senador grabó un video denunciando que, mientras congresistas de otros partidos políticos ya habían llegado a la Cámara de Representantes a trabajar, los del petrismo brillaban por su ausencia en el recinto.

“Miren este descaro. Me vine a visitar a mis amigos de la Cámara de Representantes. Aquí están los del Centro Democrático, juiciositos, los del Partido Liberal... todos camellando. Vea esto. Pacto Histórico, nadie, nadie. Son flojos. Oiga, el Pacto Histórico, ¿dónde está que no vino a trabajar?”, dijo Rodríguez.