Indagan nexos entre narcotraficantes y la Segunda Marquetalia en el crimen de Miguel Uribe Turbay

Una nueva línea de investigación, escandalosa por sus revelaciones, aparece por el magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Nuevos testigos que están colaborando con la Justicia aseguran que poderosos narcotraficantes, además de la Segunda Marquetalia, estarían detrás del magnicidio. La razón: los narcos habrían hecho una millonaria vaca para ayudar a financiar la logística del crimen a cambio de que la Segunda Marquetalia les facilitara el tráfico de cocaína por nuevas rutas en Venezuela.

Cinco integrantes de la Segunda Marquetalia en Guainía se sometieron a la justicia, anunció Abelardo De La Espriella

Los narcos no tenían nada contra Uribe Turbay y, al parecer, lo vieron como una oportunidad de negocio para ampliar sus rutas de coca, dijeron las fuentes. Esta semana, la Corte abrió una investigación contra los excongresistas y ex-Farc Sandra Ramírez y Marcos Calarcá por el asesinato del líder del Centro Democrático.