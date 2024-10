Francisco Javier Vera no asistirá a la COP16 por falta de garantías en seguridad: “La paz con la naturaleza es con los defensores”

El joven ambientalista Francisco Javier Vera, quien se dio a conocer al mundo por su defensa contante del medioambiente y los derechos humanos, anunció en las últimas horas que no asistirá a la cumbre sobre biodiversidad que se realizará en Cali por falta de garantías para su seguridad.

A través de sus redes sociales, Vera manifestó su “tristeza” al no poder asistir a la COP16, que arrancará este lunes 21 de octubre en la capital vallecaucana , principalmente por las condiciones personales de seguridad que “no han sido atendidas por el Estado colombiano”.

No asistiré a la #Cop16 por falta de garantías e impunidad que ha tenido mi caso ante el Estado colombiano. Aquí un llamado a que la paz con la naturaleza sea también con los defensores Aquí el comunicado: https://t.co/cHRhPPs2c9 #COP16EnCali pic.twitter.com/AUAEI88jJt

“Pese al incansable labor que he realizado y sostenido por la biodiversidad, me sorprende y me genera temor ver los altísimos niveles de violencia que tengo que recibir, pese también a estar desde hace varios años en el exilio”, manifestó el joven ambientalista.