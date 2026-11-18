El Ejército confirmó la captura de alias Bocalinda, quien sería un peligroso explosivista de las disidencias de las Farc de alias Calarcá que delinquen en el departamento del Caquetá.

De acuerdo con la información militar, el capturado sería el responsable de la instalación de áreas minadas y de dispositivos explosivos improvisados para afectar a la fuerza pública en el Caquetá y Huila.

Dijo el Ejército que: “mediante una operación militar desarrollada a través de un asalto aéreo, el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, de forma coordinada con la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, DIPOL, y el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, capturó en las últimas hora, en la vereda Caño Verde, de Solano, Caquetá, a alias Bocalinda, señalado de ser en esta área del país el explosivista del grupo armado residual Bloque Jorge Briceño, facción de alias Calarcá”.

Así mismo indicó el Ejército que “esta persona sería la presunta responsable de activar dispositivos explosivos contra la población civil, especialmente en hechos relacionados con extorsiones en los departamentos de Caquetá y Huila”.

Elementos encontrados a alias Bocalinda. Foto: Ejército.

Sobre su especialidad criminal, señaló el Ejército que: “Así mismo, estaría vinculada con la fabricación de aproximadamente 5.000 dispositivos explosivos durante los últimos dos meses, entre ellos granadas acondicionadas para ser instaladas en drones. Estos elementos serían distribuidos entre diferentes estructuras de las disidencias de las FARC en el territorio nacional”.

Capturado alias Bocalinda, explosivista-según el Ejército- de las disidencias de alias Calarcá. Foto: Ejército

“Alias Bocalinda sería el hombre de confianza de alias Urías Perdomo o Cotiz, presuntos integrantes del Bloque Jorge Briceño, y hacía parte del círculo cercano de alias Calarcá. Así mismo, es al parecer el principal promotor de la instrumentación de menores de edad, a quienes enseñaba a fabricar dispositivos explosivos”, agregó el Ejército.