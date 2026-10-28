Cada día, entre semana, los habitantes de Soacha realizan más de 1,6 millones de viajes. Me refiero a desplazamientos de ida y regreso que se dan dentro del propio municipio, que ascienden a poco más de un millón; a los más de 503.000 que tienen como destino Bogotá y a unos 73.000 que se dirigen hacia otros lugares de Cundinamarca o de Colombia.

Detrás de esta dinámica hay una realidad que llama poderosamente la atención: del total de viajes (más de 773.000), el 47 % se realiza a pie. De estos, el 57 % son de 15 minutos o más (441.000) y el 43 % (332.000) de menos de 15 minutos, en este último caso por temas como trámites y asuntos personales, estudio y cuidado.

A este indicador le siguen el sistema TransMilenio con el 15 % (246.000), el transporte público colectivo con el 12 % (199.000), la bicicleta con el 6 % (104.000, de los cuales más de 37.000 hacen la ruta Soacha-Bogotá-Soacha) y la motocicleta con el 6 % (101.000, de los cuales más de la mitad (54.500) van a la capital del país).

Así se mueve Soacha. Estos datos provienen del nuevo tablero interactivo desarrollado por nuestro Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales de la Región Metropolitana*, a partir de la Encuesta Origen-Destino de Hogares (EODH) 2025. Hoy presentamos y ponemos esta herramienta a disposición de ciudadanos, académicos, diputados, concejales y autoridades, entre otros actores, como un insumo de gran valor para el análisis y la toma de decisiones que deben obedecer a datos rigurosos y no a intuiciones.

Vale la pena precisar que la mencionada encuesta la realizamos junto con la Alcaldía de Soacha, bajo el liderazgo del alcalde Julián Sánchez ‘Perico’, como parte del Plan de Movilidad Sostenible y Segura (PMSS). Así mismo, fue clave el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad (ARM).

El estudio, aplicado en 1.102 hogares, analiza el comportamiento en las seis comunas que conforman Soacha más Ciudad Verde —esta última hace parte de la comuna 3, pero se analizó por aparte debido a que maneja características propias, especialmente en materia de movilidad. No obstante, con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Ciudad Verde se convertirá en la comuna 7—.

A partir de la información recogida, creamos el tablero dinámico que permite cruzar variables en materia de personas, hogares, viajes, vehículos y tiempos de recorrido, lo que, a su vez, brinda un panorama sobre la realidad de Soacha y sus relaciones funcionales con Bogotá y otros municipios de Cundinamarca y de otros departamentos del país.

Por ejemplo, el promedio general de los viajes entre Soacha y Bogotá es de dos horas y seis minutos por trayecto, y dentro del municipio es de 57 minutos. Además, los soachunos son bastante madrugadores: sobre las 5:40 a. m. se da el mayor número de inicio de viajes con más de 207.000.

En cuanto al principal motivo de los desplazamientos de los habitantes de Soacha, se sabe que tiene que ver con lo laboral con el 16,7 %, cifra que aumenta a 30,4 % cuando el viaje es hacia Bogotá, confirmando esa poderosa relación funcional con la capital del país. Le siguen las diligencias personales con el 15,9 %, el estudio (9,2 %) y actividades de cuidado (6,3 %).

Parte de esta rutina confirma el hecho de que más de la mitad de los viajes con origen en Soacha se dan prácticamente todos los días (55 %), el 21 % varias veces a la semana y el 15,6 %, ocasionalmente durante el mes.

También podemos identificar que el 77,5 % de las personas que realizan desplazamientos no necesitan compañía, mientras que un 15 % sí la requieren (el porcentaje restante no responde), principalmente para asistir a centros educativos o citas médicas.

En la economía del día a día, el pago en efectivo sigue dominando el transporte público: así lo hacen dos de cada tres usuarios (66 %) frente a un 20 % que utiliza tarjeta personalizada de TransMilenio, un 12,7 % que usa tarjeta no personalizada y un escaso 0,3 % que prefiere las tarjetas de banco.

Por otra parte, el parque automotor reportado en la encuesta cuenta con cerca de 330.000 vehículos, de los cuales más de 124.000 son automotores, 188.000 corresponden a medios no motorizados y 14.000 a movilidad personal, es decir, aquellos que están dotados de una sola plaza y son propulsados por motores eléctricos.

En la categoría de automotores, las motocicletas representan el 58,4 %, los automóviles, el 29,4 %, y los camperos o camionetas, el 3,8 %.

Podría extenderme con miles de cifras, pero lo que realmente quiero resaltar es que el trabajo conjunto entre Soacha y la Región Metropolitana no solo se traduce en obras importantes y estratégicas como el puente y el ciclopuente sobre el canal Tibanica, sino en información clave que permite planear mejor para ejecutar mejor.

Los datos adquieren su verdadero valor cuando se transforman en políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las personas y les permiten vivir con mayor comodidad y dignidad. Recuerden que juntos llegamos más lejos.

*El tablero está alojado en nuestra página web:

https://regionmetropolitana.gov.co/observatorio/tableros/encuesta-origen-destino-hogares-soacha-2025