Implicados en el asesinato de un joven en Soacha por una mazamorra quedaron libres: esta es la razón

Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, los implicados en el asesinato de Juan José Correa Guerrero, un joven de 16 años que murió en Soacha luego de pedirles a ambos que le pagaran $ 6.000 de una mazamorra que les vendió, quedaron en libertad.

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El proceso judicial contra los señalados asesinos estaba encaminado para que un juez de la República los acusara de homicidio simple o de homicidio agravado, o para que los encontrara inocentes.

Sin embargo, a la fecha, ninguna determinación fue tomada y los implicados seguían detenidos. Luego de 320 días sin que se realizara la lectura del fallo, una jueza les concedió la libertad a Castro Aroca y Navas Tobar por vencimiento de términos.

La jueza concluyó en una audiencia de solicitud de libertad que se había superado el plazo legal establecido, a pesar de los argumentos de la contraparte.

Las advertencias del abogado de las víctimas

Juan Castellanos, el abogado representante de las víctimas, se opuso a esta solicitud de libertad, pidiendo el descuento de 25 días, teniendo en cuenta la no realización de una audiencia programada para el 20 de marzo de 2026.

Estrados judiciales (imagen de referencia). Foto: Getty Images

Esta cita en los estrados no se concretó por diversas razones, entre las que destaca el cambio de defensor de uno de los acusados.

En su momento, se señaló que el nuevo jurista necesitaba tiempo para estudiar el expediente. Este aplazamiento no fue tenido en cuenta y la solicitud de libertad para los acusados se logró, tal como se advirtió.

El abogado de las víctimas le pidió al Tribunal Superior de Cundinamarca acelerar el trámite (hacer un “impulso procesal”) para que tomaran pronto una decisión sobre la apelación o el reclamo hecho contra la decisión de pruebas adoptada el 6 de octubre de 2025.

Sin embargo, el Tribunal rechazó la solicitud de “saltarse la fila” o darle prioridad especial. Respondió que resolverá ese reclamo estrictamente en el orden de llegada, respetando el turno que le corresponde por ley (Ley 270 de 1996) junto con los demás procesos pendientes que llegaron antes a ese despacho.

El caso de Juan José Correa Guerrero

Juan José Correa Guerrero, el joven asesinado. Foto: Pantallazo de video de Relatos al Límite, de Blu Radio.

Estos dos hombres eran los únicos involucrados en el proceso judicial que enmarcaba la muerte del joven. Juan José Correa Guerrero murió cuando estaba trabajando como vendedor de mazamorra en Soacha y, según el relato de su madre, estos sujetos lo atacaron.

Aquel 12 de abril de 2025, los hombres acusados pretendían hacerle el pago de $ 6.000 mediante un comprobante de transferencia digital falso. Al verificar que el dinero no ingresó a la cuenta y solicitar el pago real, se produjo el ataque que terminó con la muerte violenta del joven vendedor.