Presidente De La Espriella revocó designación de Camilo Noguera en el ICANH, tras presuntamente cambiar el manual de funciones

En las últimas horas, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la revocación del nombramiento de dos funcionarios pertenecientes al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, luego de que estos presuntamente modificaran el manual de funciones de la entidad, a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín.

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Se trata de Camilo Noguera, quien figuraba como director de la entidad y Javier Estrada, quien era director encargado de la misma.

Dos funcionarios del ICANH salieron de sus cargos luego de que, según el Gobierno, se realizaran cambios al manual de funciones sin autorización de la ministra de Cultura. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y goza de autonomía administrativa, eso no significa que puedan adelantarse decisiones de esta naturaleza”, precisó el mandatario.

Además aseguró que su instrucción ha sido clara y que en este Gobierno no se deben modificar los manuales de funciones para favorecer a personas ni para acomodar cargos.

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“Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi Gobierno. Por lo tanto, he decidido revocar la designación de Noguera Pardo y disponer la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada. Aquí nadie está por encima de las reglas y nadie tiene autorización para actuar a espaldas de superiores”, agregó De La Espriella.

Abelardo De La Espriella advirtió que no permitirá modificaciones en los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos en las entidades del Gobierno. Foto: Presidencia

Finalmente indicó que en su Gobierno se respetará la ley y que se atenderá a la institucionalidad.

Es importante recordar que en las últimas semanas el mandatario también ha hecho varios cambios con distintos funcionarios. Pidió declarar insubsistente al director de Bomberos de Colombia, Germán Miranda, después de exponer que conoció hechos que considera de la “mayor gravedad” frente a su administración sobre uno de los cuerpos de socorro más importantes del país.

También lo hizo con el director del Dane, luego de que este presentara una rueda de prensa sin autorización del mandatario. Adicional se dio con el director de la UIAF, Wilmar de Jesús Mejía, quien también salió del cargo por pedido del mandatario colombiano.