El ambicioso objetivo de la NASA en la Luna que va más allá de regresar con astronautas

El regreso de los seres humanos a la Luna es apenas una parte de los planes que tiene la NASA para la exploración espacial, pues la agencia estadounidense trabaja en una estrategia que buscaría mantener astronautas en el satélite natural durante periodos cada vez más prolongados y aprovechar esa experiencia para preparar futuras expediciones a Marte.

Los astronautas de Artemis II sorprendieron con inesperado mensaje sobre el futuro de la humanidad

El programa Artemis representa uno de los principales pasos de ese proyecto. A diferencia de las antiguas misiones lunares, que consistían en visitas de corta duración, la nueva apuesta pretende ampliar las actividades humanas en la superficie lunar y desarrollar las capacidades necesarias para permanecer allí.

La NASA busca alternativas para sus próximas misiones

Uno de los desafíos se basa en garantizar que las naves espaciales cuenten con la capacidad necesaria para completar sus recorridos. Para ello, la NASA contempla dos alternativas para la etapa superior de sus cohetes:

Utilizar el sistema de propulsión criogénica provisional que ya forma parte del cohete SLS. Adaptar una versión más grande de Centaur V, desarrollada por United Launch Alliance.

El programa Artemis contempla cambios en sus cohetes para garantizar el desarrollo de las misiones. Foto: Getty Images

La posibilidad de contar con dos opciones permitiría responder a dificultades durante el desarrollo de las misiones sin depender de una única solución.

Trajes más livianos para explorar la superficie lunar

Los equipos que utilizarán los astronautas también hacen parte de los cambios. La NASA trabaja con Axiom Space en el desarrollo de un traje llamado Sortie, pensado para las primeras caminatas sobre la superficie lunar.

Este modelo pesa aproximadamente la mitad que el traje espacial principal de la compañía. Su menor peso podría facilitar los preparativos de las expediciones y permitir que los astronautas comiencen sus recorridos con menos dificultades.

Un nuevo diseño busca reducir el peso que deberán cargar los astronautas durante sus recorridos lunares. Foto: Getty Images/fStop

No obstante, el Sortie no sustituirá al diseño más avanzado. Ese otro traje continuará previsto para misiones que requieran permanecer más tiempo fuera de la nave y realizar actividades más exigentes.

El camino hacia una presencia permanente

El objetivo de Artemis es ampliar progresivamente las posibilidades de exploración, especialmente en las cercanías del Polo Sur lunar, una región de interés para las futuras expediciones.

La NASA espera que estas misiones impulsen nuevos descubrimientos científicos, oportunidades económicas y tecnologías que puedan utilizarse en otros proyectos espaciales.

La experiencia de vivir y trabajar durante periodos más largos en la Luna también serviría para afrontar un desafío todavía mayor: enviar astronautas a Marte.

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