Los cuatro astronautas de Crew-12 regresan a la Tierra tras 237 días en el espacio: los hallazgos que deja

La misión Crew-12 de la Nasa y SpaceX terminó este jueves 8 de octubre con el regreso de cuatro astronautas que permanecieron más de siete meses en el espacio. La cápsula Dragon Freedom amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles, California, después de una expedición dedicada a la investigación científica y al mantenimiento de la Estación Espacial Internacional.

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La tripulación estuvo integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Los cuatro regresaron a la Tierra a las 8:34 de la mañana, hora del Pacífico.

El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, destacó el alcance de la misión y el trabajo que permitió completar el viaje.

“Jessica, Jack, Sophie y Andrey pasaron 237 días viviendo y trabajando en órbita, recorrieron más de 160 millones de kilómetros, impulsaron importantes avances científicos y regresaron sanos y salvos a casa gracias a la extraordinaria pericia y competencia de miles de personas en la Nasa, SpaceX y nuestros socios internacionales”, afirmó.

Los experimentos que podrían beneficiar a la salud humana

Durante la misión, los astronautas dedicaron cientos de horas a investigaciones relacionadas con la medicina y las condiciones que deberán afrontar las tripulaciones en viajes espaciales prolongados.

Uno de los trabajos examinó la producción de células madre, que pueden transformarse en distintos tipos de células y tienen potencial para desarrollar terapias celulares. También probaron un sistema para producir líquidos intravenosos a demanda, una alternativa que podría facilitar la atención médica en futuras expediciones lejos de la Tierra.

Otro estudio se centró en cómo las bacterias que provocan neumonía pueden causar daños duraderos en el corazón. A estas investigaciones se sumaron análisis sobre nutrición y circulación sanguínea, aspectos relevantes para mantener la salud durante estancias prolongadas en el espacio.

Dana Weigel, directora del Programa de Órbita Terrestre Baja de la Nasa en el Centro Espacial Johnson, destacó la importancia de las actividades que se realizan en la Estación Espacial Internacional para preparar futuras exploraciones.

“Las actividades de la Nasa en apoyo de la Estación Espacial Internacional —el transporte de tripulaciones, la realización de investigaciones de gran impacto y el mantenimiento de activos nacionales esenciales— permiten el desarrollo científico, la ingeniería y la reducción de riesgos necesarios para futuras misiones en todo el sistema solar”, declaró Weigel.

La directiva también agradeció el trabajo de los equipos que hicieron posible el regreso de los astronautas. “Agradecemos la dedicación de todo el equipo de vuelos espaciales tripulados que hace esto posible, y nos complace dar la bienvenida a Jessica, Jack, Sophie y Andrey a casa”, agregó.

Dos astronautas completaron hitos fuera de la estación

La misión también dejó resultados en las caminatas espaciales, actividades en las que los astronautas salen de la estación para realizar labores en el exterior.

Jessica Meir completó cuatro durante esta expedición y llegó a siete en su carrera, cifra que la ubica en el tercer lugar histórico entre las mujeres astronautas de la Nasa. Sophie Adenot realizó tres y se convirtió en la primera mujer francesa en aventurarse fuera de la estación orbital.

La tripulación completó actividades fuera de la estación y aportó experiencia para futuras misiones a la Luna y Marte. Foto: NASA

Crew-12 despegó el 13 de febrero y se acopló a la estación un día después. Ahora, los experimentos realizados durante sus 237 días en órbita se suman al trabajo científico con el que la Nasa busca preparar futuras misiones a la Luna y Marte.