¿Qué pasó con Workday? La plataforma sufrió una interrupción tras un fallo en sus bases de datos

La plataforma empresarial Workday registró una interrupción de sus servicios este viernes 13 de noviembre, situación que generó dificultades para los usuarios que intentaban ingresar al sitio web, utilizar la aplicación o iniciar sesión.

Aunque los reportes de fallas disminuyeron un poco el paso de las horas, el servicio continua registrando inconvenientes durante la noche.

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De acuerdo con los datos de Downdetector, las primeras notificaciones comenzaron a aumentar alrededor de las 5:00 p. m. y alcanzaron su punto más alto hacia las 5:30 p. m. Sin embargo, a las 10:00 p. m. todavía se contabilizaban más de 900 reportes relacionados con problemas en la plataforma.

Downdetector registró más de 900 reportes a las 10:00 p. m., varias horas después del inicio de la falla. Foto: Downdetector

El incidente llamó la atención debido a que Workday es una herramienta utilizada por empresas para organizar información de sus trabajadores, administrar procesos de contratación, gestionar nóminas y atender diferentes tareas relacionadas con el funcionamiento interno de las organizaciones.

Una prueba técnica terminó afectando el funcionamiento de Workday

La explicación sobre el origen del incidente apunta a un procedimiento que debía servir para comprobar la capacidad de recuperación de la plataforma ante una emergencia.

Workday informó que sus pruebas de recuperación ante desastres se conectaron inesperadamente con las bases de datos de producción. Estas últimas son las que utilizan los servicios habituales para funcionar y atender las solicitudes de los clientes.

El procedimiento buscaba comprobar la respuesta de Workday ante una eventual emergencia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En otras palabras, una prueba que debía realizarse para verificar que los sistemas pudieran recuperarse ante una eventual falla terminó involucrando información y componentes utilizados en las operaciones cotidianas.

Este tipo de ejercicios busca comprobar que una compañía pueda restablecer sus servicios si ocurre una interrupción importante. No obstante, la conexión inesperada habría desencadenado los inconvenientes que afectaron el funcionamiento de Workday.

¿Qué problemas reportaron los usuarios?

Los registros de Downdetector permiten identificar cuáles fueron las principales dificultades durante la interrupción. La mayor parte de las notificaciones estuvo relacionada con el acceso al sitio web, aunque también hubo inconvenientes con la aplicación y el inicio de sesión.

La distribución de los reportes fue la siguiente:

46 %: problemas con el sitio web.

24 %: fallas en la aplicación.

23 %: dificultades para iniciar sesión.

Estas cifras muestran que los inconvenientes no se limitaron a una sola función. Los usuarios también encontraron obstáculos al intentar acceder a sus cuentas y utilizar los servicios disponibles en la plataforma.

Estados Unidos concentra la mayoría de los reportes de caída

Otro elemento que permite dimensionar el incidente es el mapa de Downdetector, que muestra una concentración de notificaciones en distintas zonas de Estados Unidos.

Entre los puntos con mayor intensidad aparecen Seattle, San Francisco y Los Ángeles, en la costa oeste. También sobresalen ciudades del noreste y el Atlántico Medio, como Boston, Nueva York y Washington D. C.

Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Nueva York aparecen entre las zonas con mayor cantidad de avisos. Foto: Downdetector

Los reportes también se extienden hacia el centro y el sur del país, con concentraciones en Chicago, Dallas y Atlanta. Otras zonas, como Florida, Ohio, Colorado y Arizona, presentan registros de menor intensidad.

El mapa muestra además algunos reportes aislados en Canadá, particularmente en los alrededores de Toronto.

Es importante aclarar que este registro representa las notificaciones enviadas por los usuarios y no necesariamente significa que todos los habitantes de las zonas señaladas hayan experimentado la interrupción.

¿Para qué sirve Workday y por qué es importante su funcionamiento?

Workday es una plataforma tecnológica que permite a las organizaciones administrar diferentes procesos relacionados con sus empleados y sus finanzas.

En el área de recursos humanos, sus herramientas sirven para consultar información laboral, gestionar contrataciones, organizar vacaciones y administrar pagos y beneficios. También permite a las compañías realizar tareas relacionadas con presupuestos, gastos y planificación financiera.

Por esta razón, una interrupción puede representar dificultades para trabajadores y departamentos administrativos que dependen de estos servicios para desarrollar sus actividades habituales.

La situación también pone de manifiesto la importancia de estas plataformas en el funcionamiento cotidiano de las empresas, especialmente cuando concentran procesos que antes se realizaban mediante diferentes sistemas.