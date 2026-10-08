Si necesita que el celular cargue rápido antes de salir de casa, solo debe presionar este botón

Cargar el celular es una tarea cotidiana, pero puede resultar incómoda cuando se necesita seguir utilizando el equipo mientras permanece conectado al cable. Además, realizar actividades exigentes durante este proceso no es lo más recomendable, especialmente si el dispositivo comienza a calentarse.

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Esto ocurre porque la energía que recibe el teléfono debe utilizarse tanto para mantenerlo en funcionamiento como para alimentar la batería.

Por eso, cuando se ejecutan tareas que demandan muchos recursos, como jugar, reproducir videos durante largos periodos o utilizar aplicaciones exigentes, el equipo puede consumir buena parte de la energía que está recibiendo y aumentar su temperatura.

Una exposición frecuente a temperaturas elevadas puede acelerar su desgaste con el tiempo y afectar su capacidad para conservar la carga.

Asimismo, cuando se están llevando a cabo varias actividades mientras permanece conectado, la batería puede aumentar su porcentaje más lentamente. En algunos casos, el usuario puede notar que el nivel sube poco o incluso permanece casi igual mientras utiliza aplicaciones que requieren un mayor rendimiento.

Batería de celular descargada. Foto: Getty Images

Por esta razón, existe una función que puede resultar útil cuando se necesita recuperar batería en poco tiempo: el modo avión. Esta herramienta se puede activar fácilmente desde el panel de control y desactiva las principales conexiones inalámbricas, como la red móvil, wifi y Bluetooth.

Al reducir estas comunicaciones, el dispositivo necesita destinar menos energía a mantener las conexiones activas mientras se encuentra conectado. Esto puede ser especialmente práctico cuando queda poca batería y se necesita volver a utilizar el celular en poco tiempo.

El modo avión también puede ser una alternativa conveniente antes de salir de casa o cuando el teléfono está cerca de quedarse sin carga, siempre que no sea necesario recibir llamadas, mensajes o notificaciones durante ese periodo.

Así se ve la función de modo avión en el teléfono. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, esta opción no hace que un celular cargue más rápido por sí sola en todos los casos. La velocidad de carga depende principalmente del teléfono, el cargador, el cable y la tecnología de carga compatible con el aparato. Por eso, utilizar accesorios adecuados y certificados tiene un mayor impacto en el proceso.

Aun así, lo más importante es evitar el uso intensivo del dispositivo durante la carga, especialmente cuando esto provoca un aumento considerable de la temperatura.