“Más lo voy a hacer”: Abelardo De La Espriella respondió a polémica por caminar entre cuerpos de criminales en bolsas

Se siguen conociendo detalles del diálogo que tuvo esta semana el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, con el candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta presidencial, pasando a segunda vuelta.

En uno de los apartes de la conversación, De La Espriella le salió al paso a las críticas que le cayeron por caminar entre cadáveres de señalados peligrosos criminales en bolsas.

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Lanzó un mensaje directo a la izquierda colombiana: “Entonces aquí se armó toda una polémica, porque yo caminé entre las bolsas y entre más deje de gustarle eso a la izquierda, pues más lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es proteger a la ciudadanía de bien y caerle con todo a los narcoterroristas”.

Además, detalló su estrategia de seguridad: “Cuando yo llegué al Gobierno de Colombia, hace poco menos de dos meses, los distintos grupos narcoterroristas se definían con una serie de siglas y de manera diferente. Y yo le dije a la Fuerza Pública y le dije a mis ministros: ‘Lo primero que tenemos que hacer es entender que todos esos grupos son narcoterroristas, los que trafican drogas, los que hacen minería ilegal, como ocurre en Brasil, los que extorsionan, los que asesinan, los que secuestran, porque todo ese dinero entra a alimentar el narcoterrorismo con el que asesinan a nuestros policías, a nuestros soldados y a nuestros ciudadanos’”.

El presidente Abelardo De La Espriella, en diálogo con el candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, respondió a la polémica que lo señala por caminar entre cadáveres de criminales en bolsas: “Entre más deje de gustarle a la izquierda, más lo voy a hacer”. https://t.co/9Xgps79i8O — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

“Lo primero es catalogarlos como lo que son: terroristas, narcoterroristas, y eso además le permite al Gobierno darle el tratamiento que corresponde con toda la fuerza legítima del Estado a través del imperio de la ley y el Estado de derecho, que es lo que estamos haciendo en Colombia y, con la ayuda de Dios, es lo que se va a poder hacer en Brasil”, expresó el jefe de Estado.

Sumado a ello, expresó: “Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando el Estado decide enfrentar al narcoterrorismo, lo derrota porque el Estado nunca pierde. Cuando ganan los criminales, es porque el Estado está asociado con los criminales. Pero cuando el Estado no tiene una alianza con los criminales, los derrota porque la fuerza del Estado es más grande que la de los criminales”.

“Lo he dicho de manera clara: delincuente, narcoterrorista que no se someta, lo voy a dar de baja, como en derecho corresponde. Y siempre voy a estar defendiendo y del lado de la gente de bien y jamás voy a permitir que retorne esa alianza criminal entre los narcoterroristas y el Gobierno. Yo vine a enfrentarlos, a derrotarlos, y ese tiene que ser un compromiso de todo el hemisferio, porque el problema de la droga es un problema global ya; ya Brasil también produce mucho, nosotros producimos el 75 %, 80 %, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos fronteras comunes, y eso se hace de manera articulada. Nadie, Flávio, se equivoca cuando hace lo correcto”, subrayó De La Espriella.

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Finalmente dijo: “Nosotros estamos del lado correcto de la historia; los equivocados son ellos y por eso los vamos a derrotar y los vamos a derrotar haciendo lo que hay que hacer, protegiendo al ciudadano de bien y acabando con el crimen organizado y con el narcotráfico”.