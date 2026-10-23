FLIP rechaza orden de arresto contra el periodista Alejandro Villanueva por sus investigaciones

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la orden de arresto de 2 días y una multa de cuatro salarios mínimos que el Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá impuso a Alejandro Villanueva, periodista del medio Desigual.

Flip rechaza amenazas contra el periodista Alejandro Villanueva, por investigaciones contra personalidades de Santander

“Rechazamos el uso de la justicia para intimidar al periodista Alejandro Villanueva”, comunicó la FLIP. Además, la fundación cuestionó que el juzgado le dio acceso a algunos de sus datos personales, como la dirección de su vivienda, a José Gregorio Arias, la persona que denunció al periodista.

La fundación asegura que estas decisiones son desproporcionales, colocan en riesgo la seguridad del comunicador, su libertad de prensa y carecen de sustento legal y constitucional.

El periodista está en este proceso luego de que José Gregorio Arias presentó una tutela por una investigación periodística que publicó Villanueva en Desigual en la que aseguraba que Arias era el cuñado de alias ‘El Faraón’, quien fue vinculado a varios homicidios en la frontera con Venezuela y también estaba siendo investigado por Cristian Herrera, periodista asesinado en el Norte de Santander.

“Este tipo tendría diversas fichas políticas, como lo afirman testimonios, pruebas y chats de la Fiscalía, donde este tendría manejos sobre Luis Javier Rodríguez Beltrán, la senadora Yirley (Vargas), esposa del alcalde de Cúcuta, y José Acevedo, alcalde de Cúcuta. Nosotros venimos denunciando esa relación: cómo ‘El Faraón’ se metió en la política colombiana”, dijo el periodista en la contextualización del caso que lo llevaría a la cárcel temporalmente.

Villanueva asegura que estos señalamientos están en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, vincula a José Gregorio Arias, el denunciante del periodista, como familiar y representante legal de algunas de las empresas de ‘El Faraón’.

Citando documentos de la Cámara de Comercio, Villanueva demostró la vinculación del denunciante con una de las empresas de ‘El Faraón’ y, con algunos documentos de la Fiscalía, evidenció su nombre en algunos procesos legales.

A pesar de esto, el juez le habría impedido mencionar en sus trabajos periodísticos a José Gregorio Arias, orden que el comunicador habría ignorado y por la que se le sancionó.

En medio de escándalo por la presunta vida de rico, hermano de Laura Sarabia denunció al periodista Alejandro Villanueva

A esto, el comunicador asegura que el Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá le dio a su demandante datos clave como su dirección de residencia y número de teléfono. Esto le obligó a mudarse “de un día para otro”.

En ocasiones pasadas, Villanueva había denunciado amenazas por otras investigaciones periodísticas que vinculaban a personalidades de Santander y otros muy reconocidos como Westcol. También habría sido denunciado por Andrés Sarabia, hermano de la embajadora del gobierno Petro, Laura Sarabia.