Claro Colombia dará internet gratis y minutos ilimitados por siete días tras emergencia por terremoto: ¿cómo acceder?

Las labores de emergencia continúan en distintas zonas del país luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico provocó importantes afectaciones en la infraestructura de varias regiones, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

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El fuerte sismo también dejó personas fallecidas y mantiene activos a los organismos de socorro, cuyos equipos permanecen desplegados en las zonas más afectadas para evaluar los daños y avanzar en la búsqueda y atención de posibles víctimas.

A esta situación se suman las dificultades que se han presentado en las redes de telecomunicaciones, un servicio fundamental durante una emergencia, especialmente para quienes necesitan comunicarse con sus familiares o solicitar ayuda.

En medio de este panorama, Claro Colombia anunció una medida para facilitar la conectividad de las personas afectadas. Desde el martes, los clientes de prepago ubicados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas recibirán de manera automática un paquete gratuito con una vigencia de siete días.

En medio de la contingencia, Claro Colombia anunció una medida de apoyo para sus clientes. Foto: Imagen creada con IA de ChatGPT

El beneficio incluye 2 GB de internet, minutos ilimitados y mensajes de texto, sin que los usuarios tengan que realizar algún trámite o solicitud para acceder al servicio.

De acuerdo con la compañía, la iniciativa busca facilitar las comunicaciones durante la emergencia y permitir que las comunidades de las zonas afectadas puedan mantenerse en contacto con sus familiares y acceder a información mientras avanzan las labores de atención.

Paralelamente, los equipos técnicos y de ingeniería de Claro permanecen desplegados en los territorios afectados con el objetivo de estabilizar la red y restablecer, en la medida de lo posible, la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

La empresa explicó que la operación enfrenta diferentes dificultades ocasionadas por la emergencia, entre ellas las interrupciones en el suministro de energía, los daños en infraestructura y el aumento considerable del tráfico en la red, debido a la alta demanda de comunicación registrada después del terremoto.

Algunos usuarios tuvieron problemas para acceder a la señal de sus teléfonos tras el terremoto. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

Precisamente, tras el movimiento telúrico, algunos usuarios reportaron dificultades para acceder a la señal de sus teléfonos, lo que les impidió realizar o recibir llamadas y, en algunos casos, comunicarse mediante aplicaciones de mensajería. Esta situación generó preocupación entre quienes intentaban establecer contacto con sus familiares en las zonas afectadas.

Frente a este escenario, la compañía aseguró que desde los primeros momentos de la emergencia activó sus protocolos de monitoreo y atención, con el propósito de identificar las afectaciones y trabajar en la recuperación de la conectividad en las regiones impactadas.