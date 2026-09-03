Asobares Risaralda lidera respuesta humanitaria y plan de choque tras terremoto en Pereira

Tras el terremoto que sacudió entre otras ciudades a Pereira el pasado 10 de agosto, la industria gastronómica y de entretenimiento de la ciudad enfrenta una crisis profunda: el 50 % de los establecimientos permanece cerrado por daños estructurales, mientras que el resto opera con ingresos por debajo del 20 % de lo habitual.

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Ante este panorama, la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas, Asobares Capítulo Risaralda, activó un plan integral que combina ayuda humanitaria inmediata con una estrategia de reactivación económica de mediano plazo.

En el frente humanitario, el gremio puso en marcha la campaña “Cocinas Unidas por Risaralda”, que en alianza con la Fundación World Central Kitchen y la Alcaldía de Pereira ha distribuido más de 50.000 comidas calientes, y actualmente sostiene la preparación de 10.000 raciones diarias para las zonas más afectadas.

A su vez, la Alcaldía de Pereira, encabezada por el alcalde Mauricio Salazar, destinó 500 millones de pesos que serán administrados por Asobares Risaralda para apoyar la reapertura de los negocios afectados, previo censo de caracterización.

Andrés Valencia, Presidente de Asobares Risaralda Foto: Asobares Risaralda

A esto se suma un fondo de abastecimiento impulsado por Asobares Colombia, bajo la dirección de su presidente Camilo Ospina, orientado a reequipar los establecimientos con inventarios que les permitan reabrir con rapidez.

El plan también contempla un incentivo para el sector artístico, con recursos destinados a la contratación de agrupaciones musicales y artistas locales, y una campaña para atraer nuevamente visitantes a los locales.

Según cifras del gremio, la industria representa el tercer renglón generador de empleo en Pereira, con 22.536 ocupados y un valor agregado semestral cercano a los $637.220 millones. Solo los afiliados de Asobares Risaralda (más de 100 establecimientos) generan más de 2.000 empleos directos, hoy en riesgo por la crisis.

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Por eso, el gremio elevó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte dos medidas: la exoneración temporal del Impuesto Nacional al Consumo (INC) y un subsidio estatal a la nómina que evite despidos masivos.

“Nos enfrentamos a una situación inimaginable que ha vulnerado a nuestra industria. Somos una región unida y muy resiliente, por eso trabajaremos unidos y contamos con el apoyo del Gobierno local y el sector privado para lograr la recuperación de los establecimientos de nuestros afiliados, afirmó Andrés Valencia Cardona, presidente de Asobares Risaralda.