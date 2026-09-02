Departamento Administrativo de la Presidencia de la República modificó $131,9 millones de su presupuesto de funcionamiento

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República decidió redistribuir 131.954.185 de pesos de su presupuesto de funcionamiento para 2026, de acuerdo con una resolución expedida el primero de septiembre.

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La medida consiste en trasladar recursos entre diferentes partidas destinadas a la adquisición de bienes y servicios. Entre los rubros incluidos están equipos de transporte, materiales, suministros y otros bienes requeridos para el funcionamiento de la entidad.

La modificación se da para cubrir diversos rubros. Foto: Adobe Stock

La decisión fue tomada luego de que el área encargada de la programación y seguimiento al plan de adquisiciones solicitara el traslado de los recursos. Según la resolución, la petición tuvo como propósito atender “las necesidades establecidas por la Entidad”.

Antes de autorizar el movimiento, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera certificó que había recursos disponibles en las partidas de las que se retirarían los fondos.

Una de las modificaciones corresponde a 15.554.185 pesos destinados a activos no financieros. Dentro de este monto aparece el rubro de maquinaria y equipo, que incluye equipo de transporte.

El resto de los recursos se concentra en adquisiciones diferentes de activos. Allí se incluyeron 123,9 millones de pesos para materiales y suministros, con partidas destinadas a distintos bienes necesarios para la operación de la entidad.

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Entre estos gastos aparecen 73,9 millones de pesos para otros bienes transportables; 20 millones para productos de madera, corcho, cestería y espartería; 10 millones para productos relacionados con hornos de coque, refinación de petróleo y combustible nuclear; 40 millones para otros productos químicos y fibras artificiales o industriales, y 3,9 millones para otros bienes transportables no clasificados en otra categoría.

Modificación del presupuesto de funcionamiento para 2026. Foto: El País

La resolución precisa que el movimiento no representa una adición al presupuesto total de la Presidencia, sino una redistribución de recursos dentro de las partidas de adquisición de bienes y servicios.

El documento también señala que la modificación se realiza con base en las disposiciones que regulan la ejecución del presupuesto público y en las facultades delegadas al área financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia.