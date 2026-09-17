No parecía posible, pero sucedió. Bogothrash anunció su objetivo de realizar nuevamente el festival como tal en 2027. Antes de llegar a ese punto, la organización desarrollará una serie de eventos que permitirán reconstruir el proyecto y fortalecer nuevamente su relación con la escena. El primero de ellos se realizará el próximo 27 de septiembre en Proyecto Kinder, bajo el formato Bogothrash Sessions. La organización también proyecta una nueva edición de Bogothrash Sessions para los primeros meses de 2027.

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Un pilar de esta nueva etapa será el apoyo a las bandas emergentes. Tras finalizar una convocatoria dirigida a nuevas agrupaciones.

Para Bogothrash, estos eventos no son únicamente fechas dentro de un calendario: son los primeros pasos de un proceso que busca demostrar con hechos que existe una nueva estructura detrás del festival. Esto, luego una edición 2016 que dejó viendo un chispero a sus asistentes y seguidores y pareció sepultarlo.

“Sabemos que la única manera de recuperar la confianza del público es con hechos. No queremos hacer un concierto, queremos hacer una experiencia”, afirmó Hernando Puentes, director general de Bogothrash.

Sabemos que la única manera de recuperar la confianza del público es con hechos. No queremos hacer un concierto, queremos hacer una experiencia. Hernando Puentes, director general de Bogothrash

La nueva etapa del festival busca conservar uno de los principios que ha acompañado al proyecto desde sus inicios: generar espacios para la escena underground, abrir oportunidades para nuevas bandas y construir experiencias que fortalezcan la relación entre artistas, público y festival.

Cómo regresar...

La organización presentó también la nueva estructura administrativa, financiera, artística, técnica y operativa que estará al frente de Bogothrash, y entregó un balance del proceso que se viene adelantando para atender los compromisos pendientes de 2016 y anunció los primeros eventos que harán parte del camino hacia el regreso del festival. La organización se refirió a lo ocurrido en ese 2016, reconociendo ese momento como una parte de la historia del festival que debe ser atendida antes de consolidar plenamente su regreso.

Mike Sánchez, fundador, director artístico y curador de Bogothrash, hizo un recorrido por los orígenes del proyecto y por los eventos que antecedieron al nacimiento del festival. Desde los primeros conciertos realizados en Ozzy Bar con bandas locales, la intención fue generar espacios para la escena underground y especialmente para las bandas emergentes. Esa experiencia llevó posteriormente al nacimiento de Bogothrash en 2013.

Bogothrash anunció una serie de eventos que permitirán reconstruir el proyecto y fortalecer nuevamente su relación con la escena. Foto: Bogothrash Sessions

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Desde sus primeras ediciones, el festival buscó combinar bandas nacionales emergentes con propuestas de mayor trayectoria e invitados internacionales. Por sus escenarios pasaron agrupaciones como Nervosa, Violator y Tungsteno, además de diferentes representantes de la escena nacional.

Uno de los anuncios centrales recientes fue la presentación de la nueva administración y del equipo que actualmente trabaja en el proyecto. Esta quedó constituida así: Dirección artística y curaduría: Mike Sánchez; Dirección general: Hernando Puentes; Producción técnica: Julián Guerrero; Finanzas: Sofía Guerrero; Comunicaciones: Ana María Martínez; Producción de campo: Leyla Gordillo; Operaciones administrativas: equipo de Audio Rental Solutions.

Hernando Puentes, director general de esta nueva etapa, explicó durante su intervención su relación histórica con Bogothrash desde sus primeras ediciones y el proceso que llevó a retomar el proyecto bajo una estructura administrativa y operativa diferente.

¿Y lo pendiente?

Como parte del proceso de regreso, Bogothrash habilitó una línea de atención (el WhatsApp +57 311 5237961) para las personas que tenían situaciones pendientes relacionadas con la edición de 2016.

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Durante la rueda de prensa se informó que hasta ese momento habían sido atendidos aproximadamente 780 casos, de los cuales cerca de 600 personas habían optado por diferentes alternativas de canje, entre ellas descuentos, asistencia a eventos o la posibilidad de conservar el beneficio para futuras actividades del festival.

La organización informó además que se encuentran pendientes alrededor de 400 tickets y manifestó contar con el respaldo financiero necesario atender estos casos. Este proceso hace parte de una estrategia cuyo objetivo es reconstruir la relación con el público y recuperar progresivamente su confianza.

*Entradas para el Bogothrash Sessions en este enlace.