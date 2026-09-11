Camilo sorprende con nuevo concierto en Colombia: esta es la ciudad que se suma a su gira y cuándo salen las boletas

Camilo continúa ampliando su esperado reencuentro con el público colombiano. Después de confirmar dos conciertos consecutivos en Bogotá, el artista anunció una nueva parada de su ‘Camilo Worldwide Tour 2026′, esta vez lejos de la capital.

Anuel AA regresa a Colombia con ‘Real hasta la muerte’: estas son las fechas oficiales y los detalles de cuándo salen las boletas

Barranquilla fue elegida como la primera parada anunciada de su recorrido por Colombia. El cantante llegará al Centro de Eventos Puerta de Oro el próximo 4 de diciembre, una semana antes de los conciertos previstos para el 11 y 12 del mismo mes en el Movistar Arena de Bogotá.

El anuncio amplía lo que inicialmente se conocía sobre el regreso del colombiano. En junio se había informado que Bogotá recibiría el cierre de una gira internacional que ha llevado al artista por escenarios de Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica. Posteriormente, debido a su regreso al país, se confirmó una segunda presentación en la capital.

Barranquilla recibirá la nueva etapa musical de Camilo

La presentación en la capital del Atlántico estará atravesada por la nueva etapa artística del intérprete de Tutu, Vida de Rico y Favorito. Su propuesta actual gira alrededor de Para Cuando Sean Mayores, proyecto que explora asuntos relacionados con la familia, el amor, el paso del tiempo y la manera en que algunas experiencias adquieren nuevos significados con los años.

El concierto también tendrá un componente familiar. De acuerdo con la información entregada por la organización, podrán ingresar niños desde los ocho años, siempre que estén acompañados por un adulto.

Esta nueva etapa ya había aparecido como uno de los elementos centrales de los próximos conciertos de Camilo en Bogotá. Para ‘Cuando Sean Mayores’ está compuesto por 12 canciones y piezas audiovisuales conectadas dentro de un mismo universo narrativo, con la familia y su experiencia como padre entre las inspiraciones del proyecto.

Camila vuelve a Bogotá para celebrar 20 años de música con ‘Adiós World Tour’

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Camilo en Barranquilla?

Los seguidores que quieran asistir tendrán dos momentos para adquirir las entradas. La preventa para fans previamente inscritos comenzará el 15 de septiembre a las 10:00 a. m. y estará disponible hasta el 16 de septiembre a la misma hora. Una vez termine esta etapa, se abrirá la venta para el público general, también el 16 de septiembre desde las 10:00 a. m.

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta. El concierto está programado para el 4 de diciembre de 2026 en Puerta de Oro, por lo que Barranquilla se convierte oficialmente en otra de las ciudades colombianas incluidas en esta etapa del artista.

Por ahora, Bogotá y Barranquilla son las ciudades confirmadas en Colombia. Sin embargo, el propio anuncio deja abierta la posibilidad de que aparezcan nuevas paradas antes de terminar el recorrido, aunque hasta el momento no se han confirmado más ciudades.