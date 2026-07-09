En el marco de la celebración de sus 25 años, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, invita a los bogotanos y visitantes de la capital a participar en LEO en Bogotá: lecturas a cielo abierto, una experiencia cultural gratuita que transformará los exteriores de la Biblioteca Pública Virgilio Barco en un gran escenario para leer, crear y compartir. Esta jornada busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las bibliotecas públicas, llevando la lectura a nuevos espacios de encuentro y disfrute.

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“Celebrar los 25 años de BibloRed significa también llevar la lectura a nuevos escenarios y demostrar que el espacio público puede convertirse en un lugar de encuentro, creatividad y convivencia. Con LEO en Bogotá: lecturas a cielo abierto queremos invitar a todas las personas a vivir una experiencia donde los libros, la música, la escritura y la conversación nos unan como ciudad”, afirmó Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer cinco experiencias diseñadas para vivir la lectura desde diferentes lenguajes. LEO al natural ofrecerá, a las 10:00 a. m. y 11:00 a. m., Pasa la lectura, una invitación para iniciar o seguir la lectura que las persona tengan pendiente, con amigos o familia. Además de poder conocer más de los libros que tiene BibloRed. En LEO entre notas, también a las 10:00 a. m. y 11:00 a. m., tendrá lugar la actividad Cuando los libros suenan que permitirá explorar la relación entre la palabra, el ritmo y la música, conectando la lectura con diversas sonoridades.

Durante toda la mañana habrá recorridos guiados por la Biblioteca Pública Virgilio Barco, un punto móvil de afiliación para nuevos usuarios y espacios de mediación lectora que acercarán a más personas a los servicios y colecciones de la Red. Foto: Bibliored

Las familias encontrarán un espacio especial en LEO en familia, en donde a las 10 a. m. y 11 a. m. se desarrollará Leer es como amar, una experiencia de literatura infantil que invita a encontrarse, abrazarse y compartir historias con niñas, niños y sus cuidadores.

Por su parte, LEO para crear reunirá la escritura y la imaginación con ¿Cabe el cielo en una palabra?, un ejercicio para observar el entorno y transformarlo en versos y relatos. Este espacio también contará, desde las 10:00 a. m., con una Estampatón, en la que los participantes que lleven una camiseta, un buzo o una prenda de tela podrán estamparla con frases e imágenes inspiradas en los espacios de lectura de BibloRed.

La programación también incluirá la zona de LEO Radio, que abrirá sus micrófonos desde las 10:00 a. m. para que la ciudadanía comparta recomendaciones de libros, lecturas en voz alta y fragmentos de sus obras favoritas. Además, durante toda la mañana habrá recorridos guiados por la Biblioteca Pública Virgilio Barco, un punto móvil de afiliación para nuevos usuarios y espacios de mediación lectora que acercarán a más personas a los servicios y colecciones de la Red.

Como cierre de la jornada, a las 12:00 del mediodía, los asistentes podrán disfrutar de una presentación musical pensada para reunir a las familias alrededor de las historias, las canciones y la lectura, consolidando una experiencia que integra literatura, oralidad, música y participación ciudadana.

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Con esta actividad, BibloRed continúa celebrando 25 años de trabajo por el acceso democrático a la lectura, la escritura y la oralidad en Bogotá, reafirmando su compromiso con la construcción de comunidades lectoras y con la apropiación cultural del espacio público. LEO en Bogotá: lecturas a cielo abierto demuestra que los libros pueden encontrarse más allá de las salas de lectura y que parques, plazas y bibliotecas son escenarios para compartir historias, emociones y conocimiento.

La jornada gratuita y abierta para todas las edades tendrá lugar el domingo 12 de julio, de 10 a. m. a 1 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. La invitación es apreciar 25 años de una red que ha hecho de la lectura un derecho y un motor de transformación para Bogotá.