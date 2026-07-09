Crear teatro sin escoger con quién: el ‘Primer Torneo de Creación Escénica’ presenta sus frutos

Mientras el mundo concentra su atención en los grandes torneos deportivos, Bogotá será escenario de una competencia diferente: una donde la creatividad reemplaza al marcador y el trabajo colectivo vale más que la rivalidad.

El próximo 15 de julio, el Teatro Libre – Sede Centro recibirá la gran final del Primer Torneo de Creación Escénica, una iniciativa de la Academia de Artes Guerrero y Entre Esquinas Lab, en alianza con el Teatro Libre, que reunió a 42 artistas profesionales para vivir un experimento creativo sin precedentes.

La convocatoria recibió 147 postulaciones de actores, dramaturgos, bailarines, músicos y creadores escénicos. Sin embargo, el desafío comenzó después de la selección, porque los participantes no pudieron elegir a sus compañeros de trabajo.

Nicolás Montero es parte del jurado que también integra a Yaneth Waldman y Fabián Velandia.

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Mediante un sorteo, se conformaron seis equipos y se asignaron sus directores, obligando a artistas de diferentes trayectorias y disciplinas a crear juntos una obra original en pocas semanas. El resultado fue un laboratorio de creación donde el azar se convirtió en una herramienta para generar nuevas alianzas, metodologías y formas de hacer teatro.

Los procesos estuvieron acompañados por Luisa Guerrero, Andrés Caballero, Camila Paz, Yovanny Martínez, Juan Camilo Prada, Ricardo Dávila y Nicolás Dávila, quienes guiaron el desarrollo creativo de cada grupo.

Durante la gran final, las seis propuestas serán presentadas ante el público y evaluadas por un jurado integrado por Yaneth Waldman, Nicolás Montero y Fabián Velandia.

La propuesta ganadora desarrollará su montaje como una obra de formato completo y realizará temporada en el Teatro Libre – Sede Centro, impulsando su circulación y proyección profesional.

Yaneth Waldman integra el jurado. Foto: Instagram: @yanethwaldman

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“Este torneo nació para demostrar que las mejores ideas también surgen cuando personas que nunca han trabajado juntas se encuentran a crear. Más que una competencia, es una apuesta por fortalecer la colaboración, la experimentación y las nuevas dramaturgias del país”, añadió la organización.

Con esta primera edición, la Academia de Artes Guerrero, Entre Esquinas Lab y el Teatro Libre presentan un formato innovador que busca fortalecer el ecosistema de las artes escénicas, promover el trabajo interdisciplinario y abrir nuevos espacios para la creación teatral en Colombia.

*La Gran Final del Primer Torneo de Creación Escénica tendrá lugar el 15 de julio de 2026, a las 7:30 p. m., en el Teatro Libre – Sede Centro. Entradas disponibles a través de las redes sociales de la Academia de Artes Guerrero y en la taquilla del teatro (el día del evento).