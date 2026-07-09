Artes escénicas

Crear teatro sin escoger con quién: el ‘Primer Torneo de Creación Escénica’ presenta sus frutos

El inédito evento sorteó a los 42 participantes en seis equipos y les encargó una obra escénica con personas con las que jamás habían trabajado. Las seis creaciones se verán este 15 de julio.

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Redacción Arcadia
9 de julio de 2026 a las 2:36 p. m.
'El inspector' de Nikolái Gógol, se presentó en el Teatro Libre, sede Centro. Allá mismo tendrá lugar la final de este experimento de creación colectiva teatral.
'El inspector' de Nikolái Gógol, se presentó en el Teatro Libre, sede Centro. Allá mismo tendrá lugar la final de este experimento de creación colectiva teatral. Foto: Teatro Libre

Mientras el mundo concentra su atención en los grandes torneos deportivos, Bogotá será escenario de una competencia diferente: una donde la creatividad reemplaza al marcador y el trabajo colectivo vale más que la rivalidad.

El próximo 15 de julio, el Teatro Libre – Sede Centro recibirá la gran final del Primer Torneo de Creación Escénica, una iniciativa de la Academia de Artes Guerrero y Entre Esquinas Lab, en alianza con el Teatro Libre, que reunió a 42 artistas profesionales para vivir un experimento creativo sin precedentes.

La convocatoria recibió 147 postulaciones de actores, dramaturgos, bailarines, músicos y creadores escénicos. Sin embargo, el desafío comenzó después de la selección, porque los participantes no pudieron elegir a sus compañeros de trabajo.

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Mediante un sorteo, se conformaron seis equipos y se asignaron sus directores, obligando a artistas de diferentes trayectorias y disciplinas a crear juntos una obra original en pocas semanas. El resultado fue un laboratorio de creación donde el azar se convirtió en una herramienta para generar nuevas alianzas, metodologías y formas de hacer teatro.

Los procesos estuvieron acompañados por Luisa Guerrero, Andrés Caballero, Camila Paz, Yovanny Martínez, Juan Camilo Prada, Ricardo Dávila y Nicolás Dávila, quienes guiaron el desarrollo creativo de cada grupo.

Durante la gran final, las seis propuestas serán presentadas ante el público y evaluadas por un jurado integrado por Yaneth Waldman, Nicolás Montero y Fabián Velandia.

La propuesta ganadora desarrollará su montaje como una obra de formato completo y realizará temporada en el Teatro Libre – Sede Centro, impulsando su circulación y proyección profesional.

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Yaneth Waldman integra el jurado. Foto: Instagram: @yanethwaldman
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“Este torneo nació para demostrar que las mejores ideas también surgen cuando personas que nunca han trabajado juntas se encuentran a crear. Más que una competencia, es una apuesta por fortalecer la colaboración, la experimentación y las nuevas dramaturgias del país”, añadió la organización.

Con esta primera edición, la Academia de Artes Guerrero, Entre Esquinas Lab y el Teatro Libre presentan un formato innovador que busca fortalecer el ecosistema de las artes escénicas, promover el trabajo interdisciplinario y abrir nuevos espacios para la creación teatral en Colombia.

*La Gran Final del Primer Torneo de Creación Escénica tendrá lugar el 15 de julio de 2026, a las 7:30 p. m., en el Teatro Libre – Sede Centro. Entradas disponibles a través de las redes sociales de la Academia de Artes Guerrero y en la taquilla del teatro (el día del evento).