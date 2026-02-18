Confirman jornada de adopción de perros y gatos este 22 de febrero en Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá: consulte los horarios

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la realización de tres jornadas de adopción durante febrero en distintos puntos de Bogotá.

Según informó la entidad, estas actividades buscan promover la adopción responsable y dar a conocer la campaña “Adoptar es amar sin condiciones”.

De acuerdo con el instituto, las jornadas se consolidan como espacios para que animales rescatados encuentren un hogar y, al mismo tiempo, para que la ciudadanía conozca el proceso de adopción.

La primera jornada se desarrolló el pasado 14 de febrero bajo la dinámica denominada “enamorarse en una cita a ciegas”, en la que las personas podrán interactuar con perros y gatos disponibles para adopción.

Nueva jornada de adopción de perros y gatos en Bogotá. Foto: IDPYBA

El calendario continuará el 22 de febrero en la Biblioteca Virgilio Barco, donde se realizará una feria de emprendimientos liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Bajo el lema ‘Hecho en Bogotá’, el evento tendrá lugar en la Avenida Carrera 60 # 57-60, desde las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., e incluirá un espacio para la adopción de animales rescatados.

Las jornadas concluirán el 28 de febrero en el Centro Comercial Carrera, en la Avenida de las Américas # 50-15, entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m., con el apoyo de Taxis Libres como aliado de la iniciativa.

¿Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar?