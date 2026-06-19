Hallan en París un manuscrito inédito de Mozart con música nunca antes escuchada

Un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), en París, encontró un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, un manuscrito autógrafo que reúne siete piezas para arpa y flauta. La institución anunció este viernes a AFP que se trata de un “descubrimiento mayor reconocido por los especialistas”.

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Según Gilles Pécout, director de la BnF, el hallazgo aporta información “sobre el joven profesor Mozart” y documenta “la última estancia parisina” del músico en 1778.

El cuaderno reúne una docena de “lecciones de composición” del compositor austríaco (1756-1791).

Mozart impartió estas clases “a diario” en París entre mayo y julio de 1778 a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y “excelente arpista”, explicó François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF y autor del descubrimiento.

Esta es la partitura encontrada en la Biblioteca Nacional de Francia. Foto: AFP

Goy encontró el cuaderno el 2 de febrero mientras revisaba un paquete con una veintena de manuscritos anónimos que planeaba analizar antes de jubilarse. “Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar”, confesó el conservador.

Al examinar las notas y los pentagramas, identificó varios rasgos “característicos” de la escritura de Mozart, entre ellos “las claves de sol bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante” y “la clave de fa” trazada en sentido inverso a la forma habitual de representarla en Francia.

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Después de comparar el manuscrito con otros autógrafos digitalizados, Goy encontró más indicios que respaldaban su hipótesis. El papel era de fabricación francesa y el cuaderno llevaba los mismos sellos que una copia francesa del “Concierto para flauta y arpa” de Mozart, obra que el duque de Guînes había encargado.

La Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal del compositor, examinó el documento y validó su autenticidad a finales de abril.

Las obras inéditas halladas en el manuscrito serán interpretadas por primera vez durante la Fiesta de la Música en Francia. Foto: Getty Images

Las 44 páginas del cuaderno incluyen también “siete piezas para flauta y arpa”, de las cuales la última quedó inconclusa, detalló Goy durante la presentación del manuscrito, que se conserva en muy buen estado.

De acuerdo con la BnF, estas piezas “parten siempre de una idea propuesta por Mozart”. Al final, “las manos del maestro y de la alumna” se mezclan en ellas “en proporciones variables”.

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Por ejemplo, “él escribe la parte del arpa” y le pide a la duquesa “que escriba la parte de flauta. Luego, se intercambian”, explicó Goy.

Las siete piezas inéditas, con una duración total de unos 20 minutos, sonarán por primera vez este domingo, durante la Fiesta de la Música en Francia, en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Radio France.

*Con información de AFP.