Hallazgo histórico: encuentran en Francia una página perdida de un antiguo manuscrito que cambió la ciencia

Una de las tres páginas desaparecidas del palimpsesto de Arquímedes, ese manuscrito del siglo X que contiene varias copias de los tratados antiguos del científico griego, fue descubierta en un museo de Francia.

Arquímedes, quien fue físico, astrónomo, matemático e ingeniero, vivió en el siglo III a. C. en Siracusa, en la Sicilia griega.

Su obra es catalogada como una de las más importantes de la historia; tanto así que sus descubrimientos siguen siendo aplicados actualmente, especialmente su famoso principio de Arquímedes.

Un palimpsesto es un pergamino manuscrito cuyo texto original fue borrado para reutilizarlo y escribir encima otros textos, una práctica habitual para estos soportes, que eran muy costosos en la época.

Victor Gysembergh, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia que halló la página desaparecida, declaró a AFP que se trataba de “una mina de textos perdidos de la Antigüedad”.

Pagina descubierta del antiguo manuscrito. Foto: Museo de las Bellas Artes de Blois

Los tratados de Arquímedes fueron copiados en el siglo X, pero entre los siglos XII y XIII el manuscrito fue borrado y reutilizado para crear un eucologio, un libro de oraciones para la liturgia, según explicó el investigador Gysembergh en un estudio publicado en la revista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

El palimpsesto, conservado durante siglos por el patriarcado latino de Jerusalén en Constantinopla, fue redescubierto a finales del siglo XIX por el filólogo danés Johan Ludvig Heiberg, quien lo fotografió en 1906.

Tras desaparecer durante la Primera Guerra Mundial, reapareció en 1996 en una colección privada en Francia, aunque para entonces faltaban tres de sus 177 páginas.

Una de esas páginas fue hallada recientemente en el Museo de Bellas Artes de Blois por el investigador Gysembergh, quien explicó que llegó hasta allí casi por casualidad mientras buscaba palimpsestos para redescubrir textos perdidos de la Antigüedad.

El investigador comenzó a buscar a través de Arca, un catálogo en línea de manuscritos digitalizados. Fue allí donde encontró el palimpsesto.

“Comparé esta página, tal como se encuentra hoy en Blois, con las fotos tomadas en 1906 y que también están disponibles en línea a través de la Biblioteca Real de Dinamarca. (…). Aquí, el estilo de la escritura es exactamente el mismo, cada letra es exactamente la misma. La figura geométrica es exactamente la misma, exactamente en el mismo lugar…”, contó el científico.

Museo de Bellas Artes de Blois. Foto: Wikipedia

“Era el tratado de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro”, añadió.

La página encontrada contiene, por un lado, la copia del texto, muy bien conservada y, por el otro, un dibujo más reciente, que probablemente se añadió en el siglo XX por el propietario para tratar de incrementar el valor del documento.

Por ahora, el investigador está a la espera de poder realizar el próximo año una campaña de imagen multiespectral y de rayos X con el fin de descifrar el texto del manuscrito.

El descubrimiento de esta página reaviva la esperanza de encontrar las otras dos páginas restantes.

“Hasta este hallazgo, no había ningún motivo para esperar que se encontraran algún día. Ahora, si instituciones o coleccionistas privados poseen este tipo de manuscritos, deben pensar que podría tratarse de alguno de los otros folios perdidos”, concluyó Gysembergh.

*Con información de AFP.