Esta es la reconocida actriz de Hollywood que podría interpretar a Gisele Pelicot en serie sobre su perturbador caso

La actriz estadounidense Meryl Streep pinta como la principal candidata para interpretar a Gisèle Pelicot en una serie de televisión basada en el caso de violencia sexual que conmocionó a Francia y al mundo.

De acuerdo con diversos medios franceses, productores norteamericanos se encontrarían desarrollando una serie de ficción inspirada en el libro de memorias de Pelicot, titulado El himno de la vida. Mi historia, en el que la mujer relata con crudeza su experiencia de abuso sistemático organizado por su exmarido, Dominique Pelicot, y su decisión de salir del anonimato para convertirse en símbolo de lucha contra la “sumisión química” y las violencias sexuales.

La participación de Streep aún está en conversaciones y no ha sido confirmada, pero el interés de la actriz en encarnar a una figura activista que puso su cuerpo y su historia al servicio del debate público ya ha generado expectativa en la industria audiovisual. La potencial participación de Meryl Streep se da a pocos meses de estrenarse la secuela de El diablo viste a la moda el próximo 30 de abril.

Celebración a la mujer

V de Vinilo retoma el escenario con una energía renovada y un concepto más ambicioso bajo el eco de La vida es una fiesta. El grupo, liderado por Karoll Márquez, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina, Alejandro González y Carlos Montaño, con la participación de David Palacio como elenco alterno, lleva su proyecto artístico a una nueva etapa al presentar un formato completamente evolucionado en el Teatro Cafam los días 18 y 19 de marzo a las 8:00 p. m.

La propuesta incluye un nuevo repertorio, una puesta en escena más contundente y una producción pensada para que el público cante, baile y celebre de principio a fin, consolidando a V de Vinilo como una de las grandes referencias del espectáculo musical en vivo en Colombia.

Con esta versión renovada de La vida es una fiesta, el grupo se posiciona también como el plan ideal para celebrar el mes de la mujer: una noche para compartir con amigas, pareja o familia, evocar recuerdos y disfrutar de un show que conecta con distintas generaciones a través de un repertorio clásico y reconocible.

¿Se casaron?

La pareja de actores del momento, Zendaya y Tom Holland, ha desatado un fuerte rumor de boda en las últimas semanas, tras afirmaciones de Law Roach, estilista cercano de la actriz, quien aseguró en la alfombra roja de los Premios al Actor 2026 que la ceremonia matrimonial “ya se ha celebrado” y que el público se la “perdió”.

Roach, que lleva más de una década colaborando con Zendaya, compartió este comentario con medios internacionales como Access Hollywood, alimentando la especulación de que la pareja ya se habría casado de manera íntima y en línea con la discreción que han mantenido sobre su vida personal desde que hicieron pública su relación en 2021.

Zendaya y Tom Holland no han confirmado ni desmentido oficialmente los rumores sobre su supuesto matrimonio, y hasta ahora solo sus entornos más cercanos han dejado pistas, como el anillo de diamantes que ella lució en los Globo de Oro 2025 y el posterior cambio por una alianza de oro, así como la corrección de Holland cuando un medio llamó a la actriz “novia” y él lo sustituyó por “prometida” en entrevistas públicas.

Los rumores se dan en medio de grandes estrenos para ambas figuras, entre ellas la tercera temporada de Euphoria el próximo 12 de abril con Zendaya como protagonista y las películas The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day, en las que Holland interpreta importantes personajes.

Histórica producción

Tom Hanks, el reconocido actor de Hollywood, se convierte en el eje central de una de las producciones históricas más ambiciosas del año: la serie documental La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks, que se estrenará en History Channel el 25 de mayo.

La puesta en escena, de 20 episodios y alcance global, reexamina el conflicto más devastador del siglo XX a través de la mirada de un nuevo siglo, con el actor como narrador y productor ejecutivo junto con Gary Goetzman y el historiador Jon Meacham, ganador del Premio Pulitzer.

Hanks, cuya pasión por la historia ha marcado producciones como Band of Brothers y The Pacific, vuelve a vincularse con la Segunda Guerra Mundial ahora desde el documental, guiando al público por un relato que combina decisiones estratégicas de líderes como Churchill, Roosevelt, Stalin y Hitler con las vivencias cotidianas de soldados y civiles.

La serie se suma a la campaña ‘History Honors 250’, que conmemora el aniversario de los Estados Unidos con contenidos educativos y de gran impacto cultural. La serie documental se transmitirá en 200 territorios y 40 idiomas, con la idea de alcanzar unos 400 millones de hogares.

Nuevo Voldemort

El actor Paul Bettany se ha puesto en el centro del debate sobre quién será el nuevo Lord Voldemort en la próxima serie de Harry Potter para HBO Max. El rumor cobró fuerza después de que el propio Cillian Murphy descartara interpretar al villano, lo que dejó abierta la puerta a otros nombres, entre los que el actor británico, conocido por su papel de Vision en el Universo Cinematográfico de Marvel, aparece como uno de los principales candidatos.

Si finalmente se concreta, el rol supondría un imponente regreso para Bettany, quien ya ha mostrado su capacidad para personajes de tono mucho más sombrío y complejo en cine y televisión. La serie de Harry Potter planea una adaptación de largo aliento, con siete temporadas, una por libro, y estreno previsto para principios de 2027.

Mientras el elenco joven de Harry, Ron y Hermione avanza con su rodaje en Londres, la incertidumbre sobre el rostro de Voldemort mantiene en vilo a los seguidores, que siguen buscando el equilibrio perfecto entre terror, misterio y fidelidad al espíritu de la saga original.

Llegan al teatro

Jorge Rausch, el reconocido chef y comunicador, y Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, actor y humorista, llegarán al teatro tras convertir su pódcast Los Andropáusicos en un espectáculo escénico cercano e irreverente, en el que las conversaciones íntimas sobre la andropausia saltarán del micrófono al escenario.

La dupla se pondrá al frente de un show que mezclará humor, honestidad y reflexión, y se atreverán a hablar de cuerpo, deseo, salud mental, vida en pareja, trabajo, dinero y propósito, transformando en público lo que antes solo se comentaba en privado.

Rausch, con su mirada cruda y tierna sobre la madurez, y Solórzano, con su capacidad para reírse de sí mismo y de todo lo que “nadie se atreve a decir en voz alta”, configuran el núcleo dramático del espectáculo.

La gira de Los Andropáusicos se presentará durante abril, con funciones en Bogotá el día 15, en Cali el 17 y en Medellín el 18. Los shows se enriquecerán con la presencia de Tarsicio Maya, humorista experto en la sátira sobre la edad adulta, y del doctor Jorge Lambis, cuyo respaldo médico aportará rigor a una propuesta que pretende ser tan divertida como liberadora.