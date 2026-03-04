Desde su debut en 2019, Euphoria se abrió paso como una de las apuestas más impactantes del catálogo de HBO Max. La serie capturó la atención con un relato crudo y sin concesiones sobre un grupo de jóvenes que enfrenta presiones sociales extremas, adicciones, vínculos afectivos inestables, tensiones familiares y dilemas propios de la actualidad.

Las dos primeras entregas no solo registraron cifras destacadas de audiencia, sino que elevaron la producción a la categoría de fenómeno global. Su identidad visual, sumada a una narrativa de alta carga emocional, la convirtió en un punto de referencia cultural y en uno de los títulos más influyentes del panorama televisivo reciente.

Euphoria: detalles de la nueva temporada. Foto: Euphoria - HBO Max

Con el estreno de la tercera temporada previsto para el 12 de abril de 2026, ya comenzaron a conocerse pistas oficiales sobre el rumbo que tomarán los personajes. En declaraciones recogidas por Infobae, el creador y director Sam Levinson ofreció una mirada anticipada sobre los cambios que se avecinan, adelantando un giro narrativo que promete redefinir la historia y profundizar en la evolución de cada protagonista.

Tráiler oficial de ‘Euphoria 3’, serie de HBO; el primer vistazo a Rosalía

Cambios en ‘Euphoria 3’

De acuerdo con las declaraciones oficiales de los creadores, esta entrega se aleja de la preparatoria y se enfoca en una realidad adulta de los personajes, sacándolos de ese ámbito estudiantil para verlos desarrollar su vida distinto.

“Cinco años nos pareció un salto natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento”, dijo Levinson a Variety.

Tras los vacíos narrativos por la muerte de Fezco, habrá que ver cómo se enfocan las realidades de Lexi y Rue, quienes estaban ligadas a él.

¿Eric Dane estará en la tercera temporada?

A pesar de que el actor falleció recientemente, la producción logró contar con su trabajo en diferentes escenas. De hecho, él mismo pidió que lo dejaran realizar su personaje, pese a la enfermedad que lo atacó.

Eric Dane le dará vida por última vez a Cal Jacobs, el padre de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi. Allí se conocerá qué sucedió con él tras ser arrestado por delitos graves.