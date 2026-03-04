Televisión

‘Euphoria’ temporada 3: HBO confirma fecha de estreno oficial y el esperado regreso del fallecido Eric Dane

La producción regresará en 2026 y se prepara todo para el desarrollo de la historia creada por Sam Levinson.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 10:52 a. m.
Euphoria 3: personajes de la serie de HBO
Euphoria 3: personajes de la serie de HBO Foto: HBO Max - Montaje SEMANA

Desde su debut en 2019, Euphoria se abrió paso como una de las apuestas más impactantes del catálogo de HBO Max. La serie capturó la atención con un relato crudo y sin concesiones sobre un grupo de jóvenes que enfrenta presiones sociales extremas, adicciones, vínculos afectivos inestables, tensiones familiares y dilemas propios de la actualidad.

Las dos primeras entregas no solo registraron cifras destacadas de audiencia, sino que elevaron la producción a la categoría de fenómeno global. Su identidad visual, sumada a una narrativa de alta carga emocional, la convirtió en un punto de referencia cultural y en uno de los títulos más influyentes del panorama televisivo reciente.

Euphoria: detalles de la nueva temporada.
Euphoria: detalles de la nueva temporada. Foto: Euphoria - HBO Max

Con el estreno de la tercera temporada previsto para el 12 de abril de 2026, ya comenzaron a conocerse pistas oficiales sobre el rumbo que tomarán los personajes. En declaraciones recogidas por Infobae, el creador y director Sam Levinson ofreció una mirada anticipada sobre los cambios que se avecinan, adelantando un giro narrativo que promete redefinir la historia y profundizar en la evolución de cada protagonista.

Tráiler oficial de ‘Euphoria 3’, serie de HBO; el primer vistazo a Rosalía

Cambios en ‘Euphoria 3’

De acuerdo con las declaraciones oficiales de los creadores, esta entrega se aleja de la preparatoria y se enfoca en una realidad adulta de los personajes, sacándolos de ese ámbito estudiantil para verlos desarrollar su vida distinto.

