Diana Ángel logró posicionarse como una de las actrices colombianas más comentadas en las plataformas digitales, gracias a la carrera que inició desde temprana edad y que le permitió abrirse paso en los medios de comunicación. Su estilo propio, disciplina y talento la llevaron a sobresalir, conectando con públicos de distintas generaciones.

La intérprete llamó la atención por su preparación, versatilidad y fuerza frente a las cámaras, dejando una marca con los personajes que ha representado a lo largo de su trayectoria. Además de su faceta actoral, la colombiana ha construido una sólida comunidad de seguidores que respaldan sus ideas y el contenido que comparte, más allá de su trabajo en la televisión.

En los últimos años, su nombre también ha generado reacciones en redes sociales por su postura frente a temas políticos. Diana Ángel manifestó de manera pública su apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, al igual que otras figuras del entretenimiento, dejando en evidencia una posición política clara que no pasó desapercibida entre los usuarios.

No obstante, recientemente, la artista fue foco de miradas por un inesperado cruce que tuvo con un colega, relacionado al evidente apoyo que le dio a uno de los candidatos presidenciales. La famosa compartió un post, donde reflejó quien sería su objetivo para las votaciones.

Diana Ángel, exparticipante de La casa de los famosos, apuntó que se inclinaría por Iván Cepeda, compartiendo un post que hizo el político del Pacto Histórico, donde aseguraba que ganaría en la primera vuelta de las próximas elecciones.

“Mi nombre es Iván Cepeda y ganaremos en primera vuelta”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

Lo particular fue que la actriz citó dicho post y enmarcó su decisión, reafirmando que iba de la mano con dicha corriente política.

“Mi nombre es Diana Ángel y voy a votar por usted”, afirmó, agregando en otro espacio, con mucha seguridad: “Vamos a ganar en primera vuelta”.

Al ser un post público, varias personas reaccionaron y respondieron a las palabras de la celebridad, llamando la atención unas palabras en especial que dejó un colega suyo. Se trató de Karoll Márquez, quien no dudó en dar unas declaraciones, relacionadas con este panorama nacional.

El cantante utilizó su cuenta oficial de la plataforma digital para dar respuesta a la artista, indicándole que su candidato no iba a ganar la presidencia de Colombia. Con su toque personal, el famoso fue claro en que esto no le gustaría a ella, pero pasaría.

“Cariño, por fortuna y muy a tu pesar no va a ganar”, escribió.

Estas palabras llevaron a que se diera un debate entre los usuarios, quienes apoyaron y reprocharon la postura de la famosa.