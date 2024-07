Culotauro se despachó contra Diana Ángel por canción que al parecer le escribió: “Es la manera en que se lava las manos”

“Yo te perdono, ya no hay más para decirte, aunque debajo de la falda de tu ex tú te escondiste. Me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Que alejándote de mí era lo mejor para este juego y nunca me hablaste de ella, nunca tuviste los huevos”, canta Ángel en la canción.