Diana Ángel terminó en urgencias por delicado estado de salud y tuvo que aplazar presentaciones: “Ya estaba sufriendo mucho”

“Yo ya venía muy enferma, un poco constipada desde el concierto de Villa de Leyva, porque estaba haciendo mucho frío y canté al aire libre (...) No le puse mucho cuidado a la cosa y viaje, el aire acondicionado influyó para que se me afectaran los bronquios. Ayer tuvimos un concierto muy lindo, pero sufrido, en Casa E. Ya estaba sufriendo mucho, no podía llegar a los agudos y graves que quería, entonces fue muy difícil. Le agradezco al público que fue ayer, que comprendió y entendió, pero mis cuerdas están muy apretadas”, comentó.