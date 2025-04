Ivanka Trump usó vestido hecho en Colombia durante el ‘baby shower’ de su hermana menor, esto cuesta el exclusivo diseño

View this post on Instagram

Durante el evento familiar no solo resaltó la futura madre, quien se espera dé a luz al próximo nieto de Donald Trump en menos de un mes, sino también el atuendo que llevó Ivanka. La estadounidense deslumbró con un vestido de Agua by Agua Bendita, fundada por las antioqueñas Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez. El exclusivo diseño usado por Ivanka hace parte de la colección Suspiro y su precio ronda entre los tres a los cinco millones de pesos colombianos.

Esta no es la primera que vez que un miembro de la familia presidencial estadounidense llama la atención por sus decisiones en la moda. Melania Trump ha sido blanco de críticas por algunas de sus prendas. En 2018 la criticaron luego de usar una chaqueta verde oliva de la marca Zara durante la visita a un grupo de niños que habían sido separados de sus padres inmigrantes en la frontera con México. La chaqueta llevaba la frase “Realmente no me importa. ¿Y a ti?”. Al respecto, Stephanie Grisham, portavoz de la primera dama, aseguró que no se trató de ningún mensaje oculto ni tampoco tenía relación con la visita.