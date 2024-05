Diana Ángel y ‘Culotauro’, de nuevo juntos. Tras su salida de ‘La casa de los famosos’ Colombia estarían facturando juntos

Por su parte, Diana Ángel se mostró bastante afectada con su salida y no pudo contener sus lágrimas al mencionar que lo extrañaba. “Culotauro me hace mucha falta. Como que me acostumbré demasiado a su presencia. Siento que estoy a la defensiva también y no me gusta”, dijo con un visible gesto de nostalgia en el confesionario.