“Falso, fingido e hipócrita”, Melfi y Pantera tuvieron acalorada discusión y se gritaron sus verdades. ¿El fin de los papillentes?

La casa de los famosos Colombia ha creado toda clase de emociones no solo entre las celebridades participantes, sino también entre los televidentes que no se pierden detalle del formato.

Melfi y Pantera protagonizan fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia

“A mí si me da pereza estar todos los días enojado con lo que hacen ellos y molesto con todo lo que hacen. Si yo puedo encontrármelos en la cocina y tirarme un chiste y reírme con ellos , yo lo hago porque me parece lo más normal y tranquilo y sano dentro de un encierro”, sentenció Melfi.

“Si a ti, como amigo mío que eres, te parezco falso, fingido o hipócrita, dímelo de una vez y paramos y cortamos eso (…) Yo le muestro un respeto a mis amigos que tu no me estas mostrando y no me parece”, le expresó el panameño a Pantera.