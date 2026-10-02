El Binomio de Oro regresa con ‘Vamos que vamos’: así suena el álbum que busca conectar generaciones

El Binomio de Oro de América vuelve a poner el vallenato en el centro de la conversación con Vamos que vamos, su más reciente trabajo musical, lanzado este 30 de septiembre. La agrupación, reconocida por marcar una época en el sonido romántico del acordeón, presenta una producción que busca reunir a sus seguidores de siempre con las nuevas generaciones.

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Más que una colección de canciones, el álbum propone un recorrido por diferentes momentos y emociones del vallenato, combinando la esencia que ha acompañado al grupo durante décadas con sonidos y matices más actuales.

La idea es mantener vivo un legado que continúa siendo parte de la identidad musical colombiana.

La producción estuvo bajo la dirección de Israel Romero, conocido como ‘El Pollo Irra’, quien se encargó de conservar la esencia tradicional de la agrupación mientras incorporaba elementos contemporáneos.

En esta nueva etapa, Israel David Romero toma el liderazgo vocal y aporta una interpretación marcada por el sentimiento, el carácter y la identidad de una generación renovada.

A su lado aparece el acordeón de Samir Vence Romero, encargado de mantener la fuerza instrumental que ha distinguido al Binomio de Oro a lo largo de su historia. Entre ambos construyen una propuesta que habla de amor, desamor, alegría y orgullo por Colombia.

El álbum tiene 17 canciones y cuenta con composiciones de reconocidos autores del género. El tema elegido como focus track es Dos inviernos, escrito por Wilfran Castillo.

La canción representa uno de los puntos centrales de la producción y llega con la intención de conquistar emisoras, plataformas digitales, hogares y escenarios de festivales.

El repertorio comienza con Dos inviernos, y continúa con Binomio internacional, Si tú estás aquí, ¿Dónde quedaron las promesas?, Ese no era yo, La máquina del tiempo y La última palabra.

También hacen parte del disco Pa’ pasarla sabroso, Te amo, Solo apariencias, Me encantas tú, Mi preferida, Un millón de sueños, Me gustas tú, Melodía de tu risa, Hey tú y Llenarte de mil besos.

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Con Vamos que vamos, el Binomio de Oro vuelve a demostrar que su historia continúa escribiéndose. La agrupación, considerada durante años como una “Universidad del Vallenato”, mantiene su apuesta por formar público y artistas mientras se encuentra nuevas maneras de acercarse a quienes crecieron escuchando sus clásicos y a quienes apenas descubren su música.

El lanzamiento representa así un encuentro entre memoria y renovación. Mientras las raíces permanecen presentes, las nuevas voces e instrumentos abren un espacio para una etapa diferente, en la que el Binomio de Oro busca seguir conectado con el público colombiano y con los amantes del vallenato.