Se acerca una de las fechas más esperadas por los aficionados a los videojuegos: el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, conocido como GTA 6, una nueva entrega de una de las sagas más populares de la industria.

Desarrollado por Rockstar Games, el título dará continuidad a una franquicia reconocida por su estilo de acción y mundo abierto, en el que los jugadores pueden recorrer ciudades ficticias, conducir diferentes vehículos, cumplir misiones e interactuar con numerosos personajes.

Un mensaje de texto falso busca engañarlo: el detalle que no debe ignorar para evitar ser víctima de estafa

Una de las características que lo distingue de otros juegos es la libertad que ofrece para explorar sus escenarios y decidir cómo avanzar en la historia. A esto se suman las tramas inspiradas en situaciones de la sociedad y un entorno virtual en el que los usuarios pueden realizar múltiples actividades.

Sin embargo, la expectativa por su llegada también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar la emoción de los seguidores para cometer estafas incluso antes de que el juego salga al mercado.

Una investigación de Avast, empresa especializada en ciberseguridad, identificó más de 200 dominios únicos relacionados con GTA 6 durante una revisión de apenas 24 horas. Cerca del 10 % de estos sitios fueron clasificados como de riesgo medio o alto, lo que evidencia la aparición de páginas potencialmente peligrosas que utilizan el nombre del videojuego para atraer víctimas.

Entre las principales amenazas detectadas figuran los portales que ofrecen descargas anticipadas o versiones modificadas del título, conocidas como cracks. También se encontraron páginas que promocionan supuestas preventas, organizan sorteos falsos o solicitan información personal, contraseñas y pagos a cambio de beneficios que no son reales.

Hacker informático tapando su ara con un máscara. Foto: Getty Images

Los sitios falsos que imitan a Rockstar Games y PlayStation

Los expertos también identificaron páginas que reproducen la apariencia y los elementos visuales de marcas reconocidas, como Rockstar Games y PlayStation, para generar confianza entre los usuarios. Detrás de estas fachadas pueden esconderse formularios diseñados para robar credenciales, mecanismos para recopilar datos de pago e incluso solicitudes para conectar carteras de criptomonedas.

Uno de los casos señalados es order-gta6.com, un sitio que se presenta como una tienda con una supuesta edición definitiva de GTA 6. Su diseño imita el de una página de PlayStation para dar una impresión de legitimidad, pero, según la investigación, busca obtener credenciales y pagos, además de incluir funciones para conectar carteras de criptomonedas.

Otro ejemplo es fangta6.com, que promociona un supuesto token dirigido a los seguidores del videojuego, denominado ViceFuel (VFUEL). La página utiliza elementos gráficos asociados con GTA y ofrece sorteos como estrategia para atraer visitantes.

Portada de GTA, uno de los videojuegos más importantes de la industria. Foto: captura de pantalla tomada del portal rockstargames

¿Cómo evitar las estafas relacionadas con GTA 6?

Luis Corrons, especialista en ciberseguridad, recomendó recurrir directamente a las tiendas oficiales o a distribuidores autorizados antes de proporcionar información personal o financiera.

Las supuestas versiones jugables para PC antes del lanzamiento y las solicitudes para conectar una cartera de criptomonedas con el argumento de asegurar una copia son señales de alerta.

Para reducir el riesgo de caer en estas trampas, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones: