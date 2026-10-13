Rockstar tendría una sorpresa para quienes esperan GTA 6 en PC: llegaría antes de lo previsto

La llegada de Grand Theft Auto VI a los computadores podría producirse mucho antes de lo que anticipaban los jugadores. Un reporte de GamesBeat señala que Rockstar Games tendría previsto publicar esta versión en 2027, lo que reduciría considerablemente el tiempo de espera frente a su estreno en consolas.

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La información se apoya en cuatro fuentes relacionadas con los planes de Rockstar y su empresa matriz, Take-Two Interactive. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme cuándo estará disponible el videojuego para PC.

Un cambio que modificaría las expectativas de los jugadores

La posibilidad resulta llamativa porque Rockstar suele dar prioridad a las consolas y dejar para después las versiones destinadas a computadores; por esa razón, buena parte de las expectativas apuntaban a que los usuarios de PC tendrían que esperar bastante más para disfrutar de la nueva entrega.

Si el reporte se cumple, el lanzamiento podría producirse a más tardar en marzo de 2027, apenas unos meses después de la llegada prevista a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La compañía suele priorizar las consolas, pero el nuevo reporte apunta a un estreno temprano en PC. Foto: X - @RockstarGames

En mayo de este año, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, explicó que la compañía concentra inicialmente sus esfuerzos en las consolas porque allí se encuentra una parte importante del público de la franquicia.

“Rockstar siempre empieza en consola porque creo que […] se te juzga por cómo atiendes a tu público principal”, afirmó el ejecutivo al referirse a la estrategia de la empresa.

Los posibles motivos detrás de un estreno anticipado

Una publicación temprana para PC podría responder a diferentes objetivos. Uno de ellos sería ampliar rápidamente el número de compradores y contribuir a recuperar la elevada inversión que habría requerido el desarrollo del videojuego, estimada en unos 2.000 millones de dólares.

Otra posibilidad está relacionada con las modificaciones creadas por los usuarios, conocidas como mods, y las comunidades que organizan partidas de rol dentro de los juegos. En ese contexto, la compra de CFX.re por parte de Rockstar en 2023 podría tener relevancia.

El posible estreno anticipado de GTA 6 en PC tendría motivos comerciales y podría impulsar la llegada de nuevos jugadores. Foto: captura de pantalla tomada del portal rockstargames

Estas modificaciones permiten incorporar cambios al juego y desarrollar experiencias distintas de las incluidas originalmente. Las comunidades de rol, por su parte, crean situaciones y personajes propios dentro de ese universo virtual.

GTA Online también podría influir en los planes

El posible lanzamiento en PC también ha despertado especulaciones sobre la estrategia multijugador. Según el director ejecutivo de Twitch, el componente en línea de GTA 6 llegaría en 2027, aunque todavía no hay detalles oficiales suficientes para establecer una relación entre ambos lanzamientos.

Por ahora, la fecha para computadores sigue sin confirmarse. La información de GamesBeat apunta a una espera más corta de lo habitual, pero será necesario que Rockstar se pronuncie para conocer sus planes definitivos.