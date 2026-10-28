Apple quiere acabar con una práctica fraudulenta que estaría afectando sus tiendas: así funciona el nuevo sistema

Apple comenzó a implementar en sus tiendas un sistema de inspección que permite verificar los iPhone devueltos sin necesidad de retirar el sello de seguridad de sus cajas. La herramienta busca detectar posibles fraudes y comprobar que los equipos conservan su contenido original antes de reincorporarlos al inventario disponible para la venta.

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De acuerdo con el periodista de Bloomberg Mark Gurman, reseñado por Europa Press, quien dio a conocer la novedad en su boletín Power On, el dispositivo empezó a llegar a las tiendas de la compañía a comienzos de octubre. Su función consiste en examinar los paquetes que los clientes entregan como devolución y determinar si cumplen las condiciones necesarias para volver a comercializarse.

La medida responde a una práctica fraudulenta que ha generado dificultades para la empresa. Algunas personas compran teléfonos y otros productos de Apple, retiran accesorios o componentes de su interior y después entregan las cajas como si los artículos permanecieran intactos. En otros casos, incluso se llevan el dispositivo y devuelven un paquete aparentemente sellado.

Logo de Apple, compañía tecnológica. Foto: Getty Images

Esta situación obligaba al personal de las tiendas a abrir los embalajes para comprobar su contenido, aun cuando no presentaban señales visibles de manipulación. Como consecuencia, productos que podían estar en condiciones de venta terminaban apartados del inventario mientras los empleados realizaban las verificaciones correspondientes.

Según Gurman, estas operaciones se han repetido en distintas ocasiones y en cantidades considerables. El objetivo de quienes participan en ellas sería obtener accesorios y piezas para revenderlos en el mercado de segunda mano, una práctica que Apple busca frenar con esta nueva herramienta.

Imagen de referencia de un iPhone en una caja. Foto: Getty Images

El dispositivo utiliza una tecnología relacionada con las máquinas Presto, que la compañía emplea para actualizar el software de los iPhone antes de ponerlos a la venta, sin necesidad de abrir sus cajas. Con este sistema de inspección, Apple busca agilizar las devoluciones, reducir las revisiones manuales y evitar que los productos manipulados regresen al inventario como si estuvieran completos.